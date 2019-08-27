Gustavo Fenerbahçe'de, Marsilya ayakta!

AKŞAM
MARSİLYA taraftarları Luiz Gustavo’nun ayrılmaması için yönetime baskı yapıyor. Fransız basınında Brezilyalı ön liberonun satışının 5.5 milyon euroya tamamlandığı konuşuluyor. Marsilya taraftarı da çılgına döndü. Marsilya taraftar grubunun liderleri ve beraberindekiler, transferi önleme çabasına girdi. Marsilya’nın maçlarını oynadığı Stade Velodrome’un önünde pankartlar açıldı, yönetim protesto edildi
YÖN DEĞİŞTİRİN YA DA İSTİFA EDİN
Hayal kırıklığına uğrayan ve çok memnuniyetsiz olan taraftarlar, “Biz bir şey için uğraşmıyoruz, ya yönünüzü değiştirin ya da istifa edin. Başkan Jacques-Henri Eyraud bizi duymak istemiyor musun!” diye tepkiyi ortaya koydu. Ayrıca Florian Thauvin’in sakatlığının sürmesi ve yerinin doldurulmaması da Marsilya taraftarını öfkelendiren başka bir durum. Gustavo’nun Fenerbahçe’ye transfer olması halinde; Marsilya’da işler bir hayli iyice karıştıracak gibi.
Kolombiyalı golcü için ihtiyaç duyulan açığı, genç yıldız kapattı: Hem Falcao hem de Monaco ile anlaşan G.Saray, UEFA kriterlerine takıldı. Açık olan 4 milyon euro için Diagne ayrılığı kabul etmedi. G.Saray yönetimi Yunus Akgün’ün Lazio’ya satışına onay verdi.
Galatasaray’ın bir türlü elinden çıkaramadığı Mbaye Diagne’de yeni bir olasılık doğdu. Senegalli forvet kiralık olarak takımdan ayrılabilir.
Manchester United'da Solskjaer’in kadrosunda düşünmediği ve Galatasaray taraftarlarının takımlarına yakıştırdığı Fred için İngilizler 27 milyon sterlin istiyor.
BEŞİKTAŞ’TA kadro dışı bırakılan Quaresma’nın eski kulübü Porto’ya dönmek için çare aradığı belirtildi.
Audi Cup’ta 6-1’lik B.Münih yenilgisinde sol bek oynayan Dirar, alacaklarının ödenmemesine üzgündü, yuhalanınca da çöktü. Ama Başkan Koç devreye dirdi, parası hemen yatırıldı. Son lig maçı öncesi kızının kolu kırıldı, yine Başkan çözüm üretti.
Portekiz basını Aboubakar’ın yeniden Beşiktaş’a kiralanmasını önerdi: Siyah-Beyazlı takımda 43 maçta 26 gol atıp, kıskanılacak bir performans gösteren Vincent Aboubakar’a, St. Etienne’nin de talip olduğu ancak Beşiktaş’a gitmesinin iki taraf için de doğru seçim olacağı belirtildi.
Kolarov transferini bitiremeyen Fenerbahçe, rotasını İspanya’ya çevirdi. Kanarya, Sevilla’nın 11 milyon Euro ödediği Guilherme Arana’yı kiralamak için girişimlere başladı.