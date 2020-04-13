Gustavo Campanharo: Tam hava yakalamıştık koronavirüs çıktı

Hes Kablo Kayserispor’a devre arasında transfer olan Brezilyalı orta saha futbolcusu Gustavo Campanharo, insan sağlığının her şeyden önemli olduğunu vurgulayarak, korona virüsü önlemlerine uymaya özen gösterdiğini söyledi. İHA muhabirine özel açıklamalar yapan Gustavo, "Covid-19 virüs salgını sürecinde Sakin ve iyimser olmaya çalışıyorum. Böylece her şey normale dönüyor. En önemli şey sağlığımıza ve başkalarının sağlığına dikkat etmektir. Evde çalışma ile formda kalmaya çalışıyorum" dedi. Korona virüs salgınından önceki dönem ile ilgili olarak, "Kayseri’ye isteyerek geldim. Ailem ile birlikte burayı sevdik. Türk mutfağını tattık ve çok keyif aldık. Kayseri’de uzun süre kalmak isterim. Ama önümüzdeki dönem ne getirir bilinmez" açıklaması yaptı.
Corona Virüs salgını öncesinde Kayserispor olarak iyi bir hava yakaladıklarını ve kümede kalmak adına birliğin sağlandığını da söyleyen Gustavo Campanharo, "Ligin ikinci bölümünde iyiydik. Ama şu an korona virüsü bize engel oldu. Ligin yeniden oynanması halinde bizim yapmamız gereken iyi oyunumuzu sürdürmek. İyi performans sergilersek ligde kalırız. Buna inanıyorum" cümleleri kurdu.
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