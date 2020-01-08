Güney Amerika'dan Galatasaraylıları yıkan Muslera haberi

Galatasaray yeni transferlerini bir bir kadrosuna katarken Güney Amerika'dan gelişmeleri yakından takip eden sarı-kırmızılı taraftarların yüreğini hoplatacak bir iddia geldi.

Galatasaray yeni transferlerini bir bir kadrosuna katarken Güney Amerika'dan gelişmeleri yakından takip eden sarı-kırmızılı taraftarların yüreğini hoplatacak bir iddia geldi. Arjantin'den TyCSports ve Fox Sports; Gremio'nun Sergio Romero (Manchester United), Nahuel Guzman (Tigres) ve Martin Campana (Independiente) ile birlikte Fernando Muslera'yı gündemine aldığını ve bu 4 kaleciden birisini transfer etmek istediğini iddia etti. Gremio'nun iddialı bir takım kurmak istediği ve para musluğunun ağzını açtığı vurgulandı.



(Fotomaç)