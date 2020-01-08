Güney Amerika'dan Galatasaraylıları yıkan Muslera haberi

Galatasaray yeni transferlerini bir bir kadrosuna katarken Güney Amerika'dan gelişmeleri yakından takip eden sarı-kırmızılı taraftarların yüreğini hoplatacak bir iddia geldi. Arjantin'den TyCSports ve Fox Sports; Gremio'nun Sergio Romero (Manchester United), Nahuel Guzman (Tigres) ve Martin Campana (Independiente) ile birlikte Fernando Muslera'yı gündemine aldığını ve bu 4 kaleciden birisini transfer etmek istediğini iddia etti. Gremio'nun iddialı bir takım kurmak istediği ve para musluğunun ağzını açtığı vurgulandı.
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Başakşehir ve 33 yaşındaki futbolcu, karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Futbolcunun menajeri Ahmet Bulut, “Eğer G.Saray’la anlaşırsa sezon sonuna kadar 1 lira bile almadan bedava oynar” şeklinde konuştu.
Sky Sports’a konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, “Premier Lig’in lideri Liverpool, Uğurcan’ı istiyor. Bir başka deyişle Liverpool kalecisi benim kadromda!” açıklamasında bulundu.
F.BAHÇE, Almanya Bundesliga temsilcisi Eintracht Frankfurt’ta forma giyen Gineli savunmacı Simon Falette için harekete geçti.
ADI Chelsea’yle anılan Alex Telles, Porto formasıyla Portekiz Ligi’nde Aralık ayının en iyi sol beki seçildi.
Burak Yılmaz: ”Cenk Tosun için söyleyeceğim tek şey Come to Beşiktaş. Başka bir şey söyleyemem. Kalbinde ne varsa o olur inşallah. Abdullah Hoca ve Şenol Hoca despot değil.”
ARAP basınında çıkan haberlere göre; Galatasaray forması giyen Belhanda, Suudi Arabistan Ligi’ne gelmemek için çok yüksek fiyat çekiyor.
G.Saray’da kadro dışı bırakılan Fransız futbolcuya son olarak İngiliz ekibi talip oldu. Yakın zamanda onun da yeni adresi belli olacak. Böylece hem kontenjan hem de para yükü ortadan kalkacak.