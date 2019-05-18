Güneş'li son düello! Trabzonspor-Beşiktaş muhtemel 11'ler

AKŞAM

TRABZON’DA bugün sezonun en güzel maçlarından biri oynanacak. Formda olan ve mutlak kazanmak için sahaya çıkan iki ekibin mücadelesi birçok bakımdan renkli geçmeye aday. Beşiktaş’ta yaşadığı 2 şampiyonluğun ardından bu sezon sonunda Milli Takım’a gidecek olan Teknik Direktör Şenol Güneş, bağrından kopup geldiği Trabzon’un rakibi olarak son kez sahadaki yerini alacak. Güneş bu önemli mücadeleden 3 puan çıkartırsa, yarın oynanacak Galatasaray-Başakşehir maçına göre ikincilik hesapları yapabilecek.

KEYiFLi BiR MAÇ BiZi BEKLiYOR

Konya deplasmanından 1 puan alan ve ilk 3 şansını zora sokan Trabzonspor da, kazanıp matematiksel ihtimali sonuna kadar kovalamak istiyor. Her şeyden önce iki takım da sahaya güzel futbol için çıkacak. Bu maçı ilginç kılan bir başka özellik de ilk yarıda Trabzon için gol kovalayan Burak ve Rodallega’nın şimdi rakip olması. Burak bu sezon attığı 16 golle krallık yarışında ikinci sırada, Rodallega’nın ise 14 golü bulunuyor. Burak bu gollerinden 5 tanesini Trabzonspor formasıyla atmıştı.

Dorukhan ve Gönül’süz

BEŞİKTAŞ, Trabzon’a iki önemli oyuncusundan yoksun gitti. Siyah-Beyazlılar’ın son dönem çıkış yakalayan genç oyuncusu Dorukhan Toköz ile sağ bekteki önemli kozu Gökhan Gönül, Trabzonspor deplasmanında takımdaki yerini alamayacak. Teknik Direktör Şenol Güneş, uzun süredir sakat olan Gary Medel’i ise maç kadrosuna aldı.

MUHTEMEL 11’LER:

TRABZONSPOR: Uğucan, Kamil, Hüseyin, Hosseini, Novak, Jose Sosa, Abdülkadir Parmak, Yusuf, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Rodellega

BEŞİKTAŞ: Karius, Adriano, Vida, Mirin, Caner, Atiba, Medel, Ljajic, Güven, Quaresma, Burak Yılmaz