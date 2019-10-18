'Güneş'le aramız her zaman iyi'

AKŞAM

BEŞİKTAŞ’TA alınan başarısız sonuçların ardından yeni Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın kendisinden önce görev yapan Şenol Güneş dönemine yönelik bazı sert eleştiriler yapması, tatsız bir ortama yol açtı. Arnavutluk ve Fransa maçı öncesi bu konuda sorulara muhatap olan Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ise verdiği ılımlı mesajlarla, Abdullah Avcı’yı sıkıntıya sokacak bir ortam doğmasını engelledi. Fransa maçından sonra ise Güneş soluğu eski göz ağrısı Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde aldı. Güneş burada halefi Abdullah Avcı ile görüştü. Çalışma ofisinde gerçekleştirilen ziyarette ortam oldukça sıcaktı.

BU ZİYARETLER DEVAM EDECEK

Görüşmenin ardından açıklama yapan Avcı, “Şenol Güneş ile ilişkimiz her zaman iyi olmuştur. Bundan sonra da aynı şekilde devam edecektir. Milli takımımızın son başarıları nedeniyle Şenol hocayı ve ekibini yürekten kutluyorum” dedi. Ziyaretin sonunda Siyah-Beyazlı teknik direktör Avcı, tecrübeli çalıştırıcı Şenol Güneş ve teknik ekibiyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Şenol Güneş ise ziyarete ilişkin bir açıklama yapmadı. Güneş’in bundan sonra da kulüplere ziyaretlerinin devam edeceği belirtildi.