  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 10 Kasım 2020 Salı 11:46
  • |
  • Son Güncelleme:

Güneş'in 33. Milli galibiyet hedefi

Güneş'in 33. Milli galibiyet hedefi

Paylaş

IHA

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde A Milli Futbol Takımı, bugüne kadar oynadığı 67 maçta 32 galibiyet, 19 beraberlik ve 16 yenilgi aldı. Şu ana kadar 48 resmi müsabakada millilerin başında yer alan Güneş, Rusya ve Macaristan maçlarıyla 50 resmi müsabakaya ulaşacak.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde A Milli Futbol Takımı, bugüne kadar oynadığı 67 maçta 32 galibiyet, 19 beraberlik ve 16 yenilgi aldı. Şu ana kadar 48 resmi müsabakada millilerin başında yer alan Güneş, Rusya ve Macaristan maçlarıyla 50 resmi müsabakaya ulaşacak.

A Milli Futbol Takımı, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde çıktığı 67 müsabakada toplam 100 kez rakip fileleri havalandırdı. Güneş yönetimindeki ay-yıldızlılar, bu rakamla maç başına 1.5 gol ortalamasına ulaştı. Şenol Güneş’li Milli Takım, 32 galibiyet, 19 beraberlik ve 16 yenilgi alırken maçların yüzde 78’ini kaybetmeden kapattı, yüzde 48 galibiyet yüzdesine ulaştı.

50. resmi maçına 2 kaldı

Şu ana kadar 48 resmi müsabakada millilerin başında yer alan Şenol Güneş, Rusya ve Macaristan maçlarıyla 50 resmi müsabakaya ulaşacak. Futbolculuğunda 31 kez ay-yıldızlı formayı giyen Güneş, teknik direktörlük dönemiyle birlikte toplam 98 karşılaşmada Türkiye’yi temsil etti. Deneyimli teknik adam, Hırvatistan maçının ardından oynanacak olan Rusya müsabakasıyla bu alanda da 100 barajına erişecek.

3 farklı turnuvaya götürdü

Şenol Güneş yönetimindeki ay-yıldızlılar, 2002 Dünya Kupası, 2003 Konfederasyon Kupası ve 2020 Avrupa Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı. Güneş, bu özelliğiyle A Milli Takımı, hem Dünya Kupası hem de Avrupa Şampiyonası finallerine götüren tek çalıştırıcı olma özelliğini de elinde bulunduruyor. Güneş yönetimindeki Milli Takım üçüncü olduğu 2002 Dünya Kupası’nda 7 karşılaşma oynarken, 4 galibiyet elde etti. EURO 2020 Elemeleri’nde 18 gol kaydeden Türkiye, kendi sahasında hiç gol yemedi.

Dört kıtadan 41 rakip

Şenol Güneş’in başındaki Milli Takım, 4 kıtadan, 41 rakiple oynadı. Avrupa, Afrika, Asya ve Amerika kıtalarından takımlarla karşılaşan milliler, Güneş yönetiminde en çok Moldova ile karşılaştı. Türkiye, başarılı teknik adam yönetiminde 5 kez karşılaştığı rakibini tüm maçlarda mağlup ederken, rakip filelere 15 gol gönderdi ve hiç gol yemedi.

Güneş’in milli takımları Türkiye’de 11 farklı şehirde (İstanbul’da 15, Antalya’da 2, Sivas, Konya, Eskişehir, Adana, Ankara, İzmir, Trabzon, Bursa ve Gaziantep’de 1’er kez oynadı.) 26 müsabakada taraftarların karşısına çıktı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Anahtar Feghouli ve Belhanda
Anahtar Feghouli ve Belhanda

Anahtar Feghouli ve Belhanda

Fenerbahçe'de hedef Yarmolenko
Fenerbahçe'de hedef Yarmolenko

Fenerbahçe'de hedef Yarmolenko

Trabzonspor'da sürpriz istifa
Trabzonspor'da sürpriz istifa

Trabzonspor'da sürpriz istifa

Bisikletin yıldızları Sakarya'da şampiyona başladı

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe'de kadro dışı kararı
Fenerbahçe'de kadro dışı kararı

Fenerbahçe'de kadro dışı kararı

Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar, sarı-lacivertli takımda kadro dışı kaldı.

Milli Takım'da 10 Kasım anıldı
Milli Takım'da 10 Kasım anıldı

Milli Takım'da 10 Kasım anıldı

A Milli Futbol Takımı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenledi.

Süper Lig'de son 3 yılın 'en iyisi' Abdullah Avcı
Süper Lig'de son 3 yılın 'en iyisi' Abdullah Avcı

Süper Lig'de son 3 yılın 'en iyisi' Abdullah Avcı

Süper Lig'de, geçtiğimiz 3 sezon dikkate alındığında Abdullah Avcı, en çok puan toplayan hoca. Söz konusu süreçte Fatih Terim ve Okan Buruk'u geride bırakan başarılı taktisyen, son 5 yıla bakıldığında da Şenol Güneş'in önünde...

Bir kaptandan çok daha fazlası: Arda Turan
Bir kaptandan çok daha fazlası: Arda Turan

Bir kaptandan çok daha fazlası: Arda Turan

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in neden Arda Turan'ı çok istediği ortaya çıkmaya başladı. Arda'nın lider özelliği hem saha içinde hem saha dışında teknik kadronun yükünü hafifletti.

Kevin N'Koudou Fenerbahçe'ye bileniyor
Kevin N'Koudou Fenerbahçe'ye bileniyor

Kevin N'Koudou Fenerbahçe'ye bileniyor

Beşiktaş'a Kevin N'Koudou müjdesi... Sakatlığı sebebiyle henüz ligde forma giyemeyen Fransız kanat, milli aranın sonuna kadar takıma dönecek.

Muriqi'ye büyük tepki: 'Burası F.Bahçe değil Lazio!'
Muriqi'ye büyük tepki: 'Burası F.Bahçe değil Lazio!'

Muriqi'ye büyük tepki: 'Burası F.Bahçe değil Lazio!'

Juventus maçında da istenilen performansı veremeyen Vedat Muriqi'ye İtalya'da tepi büyük.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.