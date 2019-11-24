Gümüşdağ: 'Galatasaray galibiyetini çok da abartmamak gerek'

GALATASARAY’I 1-0 yenerek zirve yarışındaki iddiasını sürdüren Medipol Başakşehir’in Başkanı Göksel Gümüşdağ, “41 maçtır yenilmeyen bir takımı yenmek bizim için önemli, anlamlı, mutluluk verici. Ama çok da büyütmeye gerek yok. Sadece 3 puan ama rakipten aldığımız önemli bir 3 puan. Son dönemde her yıl şampiyonluğu zorlayan herhalde sadece Başakşehir oldu. Dolayısıyla bu sene de şampiyonluğu zorlayan olmak için her şeyi yapacağız. Sonuna kadar oraya tutunacağız. Bizim için önemli olan bu mücadeleyi sürdürmek. Ligdeki çıkışımızın yanı sıra perşembe akşamı da UEFA’da çok ciddi ve önemli bir Roma maçımız var. İnşallah oradan da puan ile çıkarsak liderliğimizi devam ettirip gruptan çıkabilirz” dedi.

Göksel Gümüşdağ, Arda’nın Terim’in elini öpmesi konusunda da şunları söyledi: “Çok doğal. Uzun yıllar milli takımda ve Galatasaray’da hocalığını yapmış birisi. Yaş olarak da babası yaşında, saygılı olması çok güzel bir şey.”