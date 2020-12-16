Gümüş madalya Buse Tosun'un

Bugün ayrıca Evin Demirhan ve Zeynep Yetgil bronz madalya maçlarında mağlup olarak Dünya kupasında beşinci oldular.
YASEMİN ADAR FİNALDE
Ülkemizi kadınlar 76 kiloda temsil eden Yasemin Adar yarı finalde, son Olimpiyat şampiyonu rakibi Kanadalı Erica Elizabeth Wiebe’yi tuş ile mağlup ederek finale yükseldi. Yasemin Adar finalde Alman Aline Rotter Focken ile altın madalya için karşılaşacak.
3 GÜREŞÇİ BRONZ MADALYA MAÇINA ÇIKACAK
Bugün yapılan müsabakalar sonrasında Elif Yanık, Mehlika Öztürk ve Aslı Demir yarın bronz madalya maçı yapma hakkını elde ettiler.
Öte yandan Dünya Kupası’nda Serbest Güreş Milli Takımı mindere çıkacak.
İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) öne alınan 19. hafta maçında Real Madrid, Athletic Bilbao'yu 3-1 mağlup etti.
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, deplasmanda Werder Bremen'i 2-1 yendi.
PSG-Lyon maçında Paris ekibinin Brezilyalı yıldızı Neymar'ı sakatlayan Thiago Mendes, ölüm tehditleri alıyor.
G.Saray'da Arda, Babel, Omar, Okan ve Belhanda bugünkü Türkiye Kupası maçına 11'de başlayacak. İmparator, hafta sonu oynanacak Karagümrük mücadelesi öncesinde Kovid-19'u atlatan öğrencilerinin son durumunu görecek.
Trabzonspor'da iki futbolcunun Koronavirüs testi pozitif çıktı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur heyecanı bugün oynanacak olan maçlarla kaldığı yerden devam edecek.