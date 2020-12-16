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aksam.com.tr
  • 16 Aralık 2020 Çarşamba 07:17
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Gümüş madalya Buse Tosun'un

Gümüş madalya Buse Tosun'un

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Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Bireysel Güreş Dünya Kupası'nda Türkiye'yi Kadınlar Serbest stil 72 kiloda temsil eden güreşçi Buse Tosun, Avrupa ikincisi Bulgar rakibi Yulina Vasileva'ya mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Bugün ayrıca Evin Demirhan ve Zeynep Yetgil bronz madalya maçlarında mağlup olarak Dünya kupasında beşinci oldular.

YASEMİN ADAR FİNALDE

Ülkemizi kadınlar 76 kiloda temsil eden Yasemin Adar yarı finalde, son Olimpiyat şampiyonu rakibi Kanadalı Erica Elizabeth Wiebe’yi tuş ile mağlup ederek finale yükseldi. Yasemin Adar finalde Alman Aline Rotter Focken ile altın madalya için karşılaşacak.

3 GÜREŞÇİ BRONZ MADALYA MAÇINA ÇIKACAK

Bugün yapılan müsabakalar sonrasında Elif Yanık, Mehlika Öztürk ve Aslı Demir yarın bronz madalya maçı yapma hakkını elde ettiler.

Öte yandan Dünya Kupası’nda Serbest Güreş Milli Takımı mindere çıkacak.

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