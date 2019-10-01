Güldür 100'müzü! Galatasaray-PSG muhtemel 11'ler

AKŞAM

ŞAMPİYONLAR Ligi’ne Club Brugge beraberliğiyle başlayan Galatasaray, Avrupa kupaları tarihinde 100. galibiyetini alabilmek için bu akşam 22.00’de PSG karşısına çıkıyor. Polonyalı hakem Szymon Marciniak’ın yöneteceği Türk Telekom’daki 90 dakika öncesi G.Saray’da eksik oyuncu bulunmuyor. Cim-Bom, Avrupa kupalarında son dönemlerde adeta galibiyeti unuttu. Sarı-Kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı son 27 karşılaşmada sadece iki kez taraftarına galibiyet sevinci yaşattı. Gruptaki günün diğer maçında ise Real Madrid ile Club Brugge İspanya’da karşılaşacak. Bu çekişmeli maç saat 19.55’te başlayacak.

MUHTEMEL 11’LER

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Belhanda, Babel, Fehgouli, Falcao

PSG: Navas, Meunier, Silva, Kimpembe, Bernat, Gueye, Marqinhos, Veratti, Sarabia, Di Maria, Icardi