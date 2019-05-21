Guilherme'nin menajerinden transfer itirafı: Fenerbahçe benimle temas kurdu

Bu iddiayı gündeme getiren ise Malatyaspor'da kiralık olarak forma giyen Guilherme Costa'nın menajeri Marcelo Robalinho oldu.

27 yaşındaki orta sahanın sezon sonu bonservisinin bulunduğu Serie B ekibi Benevento'ya döneceğini belirten Robalinho, "Fenerbahçeli yetkililer Guilherme için benimle temas kurdu. Yakın zamanda beni arayacaklarını söylediler" diye konuştu.

Bu sezon Malatya forması ile 33 karşılaşmada 5 gol, 7 asistlik performans sergileyen 27 yaşındaki futbolcu, sezonun ilk yarısında skorer bir futbol ortaya koymuştu.

(Sabah)