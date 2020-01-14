Guilherme bir an önce Beşiktaş formasını giymek istiyor

Malatyaspor’u artık kafasından çıkaran Brezilyalı yıldız Guilherme, bir an önce Beşiktaş’a imza atmak istiyor. İlk yarıda harika bir performans gösteren Guilherme’nin hayali ise pazar günü ligde oynanacak Sivasspor maçında Siyah-Beyazlı formayı giymek…

Takım Harcama Limiti’nde faizin yeniden hesaplanması için TFF’ye başvuran Beşiktaş, ne yazık ki buradan olumsuz yanıt almıştı.

Elinde şu an transfer yapmak için 2 milyon TL’si bulunan Siyah- Beyazlılar’ın, bunca zorluğa rağmen Yeni Malatyaspor’un İtalyan ekibi Benevento’dan kiraladığı Guilherme’nin transferinde büyük aşama kaydetmesi, taraftarları heyecanlandırdı.

Transferi bitirmek için Türkiye’ye gelen Brezilyalı futbolcunun menajeri Marcelo Robalinho, Beşiktaşlı yöneticilerle büyük bir mesai harcarken, Guilherme de bir an önce resmi sözleşmeye imza atmayı dört gözle bekliyor.

Avcı’nın gözü kulağı onda

Artık Malatya’yı kafasından tamamen silen ve kariyerinde büyük bir adım atmayı hedefleyen deneyimli oyuncu, Siyah-Beyazlılar’ın Süper Lig’in ikinci yarısında karşılaşacağı Sivas mücadelesinde sahada olmanın hayalini kuruyor. Ligde geride bıraktığımız ilk yarıda harika bir performans gösteren 28 yaşındaki futbolcu, bu süreçte 17 maçta 5 gol atarken 6 da asist yaptı.

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın da, Guilherme’den gelecek iyi haberi beklediği ve oyuncunun imzayı atması halinde, formayı hemen ona vermeye hazır olduğu da gelen haberler arasında yer alıyor.

(Fanatik)