Guilherme bir an önce Beşiktaş formasını giymek istiyor

Takım Harcama Limiti’nde faizin yeniden hesaplanması için TFF’ye başvuran Beşiktaş, ne yazık ki buradan olumsuz yanıt almıştı.
Elinde şu an transfer yapmak için 2 milyon TL’si bulunan Siyah- Beyazlılar’ın, bunca zorluğa rağmen Yeni Malatyaspor’un İtalyan ekibi Benevento’dan kiraladığı Guilherme’nin transferinde büyük aşama kaydetmesi, taraftarları heyecanlandırdı.
Transferi bitirmek için Türkiye’ye gelen Brezilyalı futbolcunun menajeri Marcelo Robalinho, Beşiktaşlı yöneticilerle büyük bir mesai harcarken, Guilherme de bir an önce resmi sözleşmeye imza atmayı dört gözle bekliyor.
Avcı’nın gözü kulağı onda
Artık Malatya’yı kafasından tamamen silen ve kariyerinde büyük bir adım atmayı hedefleyen deneyimli oyuncu, Siyah-Beyazlılar’ın Süper Lig’in ikinci yarısında karşılaşacağı Sivas mücadelesinde sahada olmanın hayalini kuruyor. Ligde geride bıraktığımız ilk yarıda harika bir performans gösteren 28 yaşındaki futbolcu, bu süreçte 17 maçta 5 gol atarken 6 da asist yaptı.
Teknik direktör Abdullah Avcı’nın da, Guilherme’den gelecek iyi haberi beklediği ve oyuncunun imzayı atması halinde, formayı hemen ona vermeye hazır olduğu da gelen haberler arasında yer alıyor.
(Fanatik)
DOMAGOJ Vida’yı istediği iddia edilen Aston Villa, önceliği golcüye verdi.
Beşiktaş’ın her konuda anlaştığı Guilherme için Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek net konuştu: “Son sözü Yeni Malatyaspor söyleyecek. Maddi bir kazancımızın olması lazım.”
G.Saray, Luyindama’nın yerine kadroya katmak istediği Mert Çetin için Roma’yla görüşmelerini sürdürüyor. İtalyan basınına göre; Cim Bom, Başkent temsilcisine 850 bin euro kiralama ücreti önerdi.
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Bakan kulüp ile derneklerin ‘mali ve idari’ kurtuluş reçetesini belirledi: “Dernek, kulüplerin idari, mali disiplini yakalamaları için, liyakat sahibi kimselerin yönetim kadrolarına dahil edilmesi gerekir. Mevcut yapıyla kulüplerimizin, faaliyetlerini sürdürmeleri mümkün görünmüyor.”
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