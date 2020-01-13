  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 13 Ocak 2020 Pazartesi 09:24
  • |
  • 13 Ocak 2020 Pazartesi 09:24

Guilherme Beşiktaş'tan 800 bin Euro maaş alacak

Guilherme Beşiktaş'tan 800 bin Euro maaş alacak

Paylaş

Yeni Malatyaspor'a ödenecek olan 40 bin Euro'yu Brezilyalı futbolcu verecek ve böylece FFP delinmeyecek. 1.5 yıllığına kiralanacak olan Guilherme de 800 bin Euro maaş alacak.

Beşiktaş'la daha önceden anlaşan Guilherme ve menajeri Marcelo Robalinho, Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ile bir araya geldi. Yapılan görüşme sonrası sözleşmesinde 150 bin Euro'ya serbest kalır maddesi bulunan Brezilyalı futbolcu, rakamı 40 bin Euro'ya indirdi.

28 yaşındaki oyuncunun bu rakamı da kendisinin ödeyeceği belirtildi. Robalinho ise görüşmenin fotoğrafını paylaşarak, "Sıcak karşılamasından dolayı Başkan Gevrek'e teşekkür ederim. Sıradaki durak İstanbul" dedi.

Siyah-beyazlılar, Guilherme'nin bonservisinin sahibi olan Benevento ile 1.5 yıllık kiralama konusunda anlaşmaya vardı.

Yeni Malatyaspor'da 800 bin Euro yıllık ücret alan yıldız futbolcunun Beşiktaş'ta da aynı rakamı alacağı öğrenildi. Transferin çarşamba gününe kadar açıklanması bekleniyor.

MAAŞLARDA İNDİRİM ZAMANI

Beşiktaş'ta bu sezon 358 milyon TL'lik takım giderinin 340 milyon TL'ye yakın kısmını oyuncu maaşları kapsıyor. Siyah-beyazlılarda Vida, Burak, Lens, Oğuzhan, Ljajic, Gökhan ve Caner gibi isimler başta olmak üzere herkesten maaşında indirim talep edilecek. Oyuncuların indirim yapması halinde giderde azalış olacak ve transfer bütçesi açılabilecek.

YALÇIN, OĞUZHAN'DA ISRARCI

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Bize kiralayın, 6 ay oynatıp yeniden parlatayım" dediği Oğuzhan Özyakup'ta ısrarcı… Başkan Çebi ve ekibinin hem oyuncunun eski günlerine dönebilmesi hem de maddi açıdan kulübün elini biraz daha güçlendirmek adına bu transfere sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

(Sabah)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Galatasaray, Yunus Akgün için Cercle Brugge'un yaptığı teklifi reddetti

title

Cristiano Ronaldo'dan Merih Demiral'a geçmiş olsun mesajı

title

Hüseyin Çimşir'in onay vermesi halinde Mamadou Sakho ile pazarlıklar başlayacak

Cenk Tosun´un Yeni Takımı Belli Oldu

SPOR GÜNDEMİ

Spor çalıştayı başladı | CANLI aktarıyoruz...
Spor çalıştayı başladı | CANLI aktarıyoruz...

Spor çalıştayı başladı | CANLI aktarıyoruz...

Bugün başlayan ve 17 Ocak’a kadar devam edecek olan Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı’nda Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu açılış konuşması yapıyor.

Terim Avcı'ya 6 milyon TL fark attı
Terim Avcı'ya 6 milyon TL fark attı

Terim Avcı'ya 6 milyon TL fark attı

Galatasaray’dan yıllık 18 milyon lira kazanan Fatih Terim, Beşiktaş’ın çalıştırıcısı Abdullah Avcı’ya 6 milyon lira fark atmış durumda. Terim, F.Bahçe Teknik Direktörü Yanal’dan ise 8 milyon lira fazla kazanıyor.

Ronaldo'dan Merih paylaşımı geldi
Ronaldo'dan Merih paylaşımı geldi

Ronaldo'dan Merih paylaşımı geldi

İtalya Serie A'da oynanan Roma-Juventus maçında sakatlanarak oyundan çıkan milli futbolcu Merih Demiral'ın durumuna ilişkin hocası Sarri'den bir açıklama geldi. Genç stoperin takım arkadaşları Cristiano Ronaldo ve Dybala da maç sonu milli futbolcuya destek olmak için paylaşım yaptı.

Cimbom 2 milyon Euro'yu elinin tersiyle itti
Cimbom 2 milyon Euro'yu elinin tersiyle itti

Cimbom 2 milyon Euro'yu elinin tersiyle itti

Belçika ekibi Cercle Brugge, Yunus Akgün için Galatasaray’a 2 milyon Euro’luk resmi teklif sundu. Sarı-Kırmızılıların, Antalya kampına da götürülmeyen genç futbolcu için gelen bu teklifi reddetti.

Beşiktaş ikinci transferini de yaptı
Beşiktaş ikinci transferini de yaptı

Beşiktaş ikinci transferini de yaptı

Sezonun ilk yarısında gol yollarında sorun yaşayan Beşiktaş, limit sorununun aşılmasının ardından Sırp forvet Aleksandar Prijovic'in transferini de resmiyete bindirecek.

Hüseyin Çimşir onay verirse pazarlıklar başlayacak
Hüseyin Çimşir onay verirse pazarlıklar başlayacak

Hüseyin Çimşir onay verirse pazarlıklar başlayacak

Stoper transferinde gündeme gelen isimlerden biri olan Mamadou Sakho konusunda gözler teknik direktör Hüseyin Çimşir’de.

Beşiktaş'a büyük müjde! Lens'e teklif var
Beşiktaş'a büyük müjde! Lens'e teklif var

Beşiktaş'a büyük müjde! Lens'e teklif var

Beşiktaş'ta Jeremain Lens için Suudi Arabistan'dan 1 milyon Euro'luk teklif geldi. Satış gerçekleşirse bütçe de çok rahatlayacak.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.