Guilherme aşkı yarım kaldı

AKŞAM
BAŞKAN Ahmet Nur Çebi’nin, “Tahkim Kurulu’nun limit kararının gecikmesi, Cenk Tosun’un başka takıma gitmesine neden olursa üzülürüm” açıklamasından sonra dün Siyah-Beyazlılar bir hayal kırıklığı daha yaşadı. Malatyaspor’da forma giyen başarılı 10 numara Guilherme Costa Marques’in menajeriyle görüşen ve her konuda anlaşmaya varan Beşiktaş, bu gelişmeler üzerine transfer çalışmalarını dondurmak durumunda kaldı. Siyah-Beyazlı yönetim, limit aşımını gerektirecek böyle bir transferi gerçekleştirmesi halinde, ceza alma ihtimaliyle karşı karşıya kalacağından geri adım attı. Beşiktaşlı yöneticiler transfer konusunda görüştükleri isimleri açıklamasalar da, yapılan çalışmaların bu karar üzerine artık yarıda kaldığını ilan ettiler.
HiÇBiR ŞEY YAPAMIYORUZ
Tahkim Kurulu’nun aldığı kararı değerlendiren Futbol Şubesi Sorumlusu Erdal Torunoğulları’ndan kritik açıklama geldi. Beşiktaş Sompo Sigorta maçını izleyen Torunoğulları, “TFF bizim itirazlarımızı reddetti. Hiçbir şey yapamıyoruz. Transfer konuları bizim için bitmiştir” dedi. Bu gelişmeler en çok Malatya cephesini memnun etti. Beşiktaş’ın Guilherme ile görüşmesine tepki gösteren ve “Hukuken bizimle görüşmeden Benevento Kulübü ile anlaşarak Guilherme’yi alabilirlerdi. Bizim takıldığımız konu etik olarak Beşiktaş Kulübü’nün bizi aramaması” diyen Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, gelişmeleri olumlu karşıladı.
MENAJERİM İLGİLENİYOR
BREZİLYALI oyuncu Guilherme, yaşananları şöyle değerlendirdi: “Malatya’da çok mutluyum. Hayalim, Brezilya Milli Takımı’nda oynamak. Transfer işini menajerime bırakıyorum. Bu tarz sorularla uzun zamandır çalıştığım menajerim ilgileniyor. Menajerim var, bu konularla benim ilgilenmem doğru değil.
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