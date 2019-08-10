Gücünü gösterdi

AKŞAM
YENİ transferleriyle ve Lille’ye sattığı Yusuf Yazıcı’sız kadrosuyla ilk ciddi sınavını Sparta Prag deplasmanında veren Trabzonspor futboluyla alkışlandı. 2-0 geriye düştüğü maçtan 2-2’lik beraberlikle dönen Karadeniz ekibinin yeni transferleri göz doldurdu. 2019 yılında oynadığı resmi ve özel 16 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen Trabzonspor’un sağ bek oyuncusu Joao Pereira da taraftarlara şu çağrıyı yaptı: En iyi oyunumuz değildi, ama sonuna kadar savaştık ve 2-0’dan 2-2’ye getirerek geri döndük. Gelecek hafta evimizde oynayacağımız ikinci maçta turu geçmek için taraftarlarımızın desteğine ihtiyacım
Fenerbahçe’de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler uzun süredir transferi için uğraş verdiği Aleksandar Kolarov transferinde sona geldi. Daha önce yıldız futbolcuyla prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe, Roma ile de büyük ölçüde anlaştı. Kolarov’un birkaç gün içinde resmen açıklanması bekleniyor.
Galatasaray, Diagne’yi sattığı takdirde bir golcü daha almayı planlıyor.
Galatasaraylı taraftarlar, Sarı-Kırmızılıların gözden çıkardığı ancak ciddi bir teklif gelmediği için gönderemediği Mbaye Diagne’ye ateş püskürdü. Taraftarlar, golcü futbolcunun paylaşımının altına ‘Bu adam bizimle dalga mı geçiyor’ mesajları yağdırdı.
Sparta Prag’la deplasmanda 2-2 berabere kalan Trabzonspor oynadıkları futbolla taraftara umut verdi.
BEŞİKTAŞ’IN yeni transferi Pedro Rebocho, özelliklerini anlattı.
Abdullah Avcı, Beşiktaş taraftarından beklentisini açıkladı: “Saha dışındaki konularla ilgilenmeyeceğim. Beşiktaş taraftarı çok sağ duyuludur. Biz taraftardan zaman değil, destek istiyoruz. Beşiktaş her zaman şampiyonluğa oynar. Taraftar da o desteği bize verecektir.”
TECRÜBELİ hakem Mete Kalkavan, yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu.