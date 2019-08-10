Gücünü gösterdi

Sparta Prag’la deplasmanda 2-2 berabere kalan Trabzonspor oynadıkları futbolla taraftara umut verdi.

AKŞAM

YENİ transferleriyle ve Lille’ye sattığı Yusuf Yazıcı’sız kadrosuyla ilk ciddi sınavını Sparta Prag deplasmanında veren Trabzonspor futboluyla alkışlandı. 2-0 geriye düştüğü maçtan 2-2’lik beraberlikle dönen Karadeniz ekibinin yeni transferleri göz doldurdu. 2019 yılında oynadığı resmi ve özel 16 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen Trabzonspor’un sağ bek oyuncusu Joao Pereira da taraftarlara şu çağrıyı yaptı: En iyi oyunumuz değildi, ama sonuna kadar savaştık ve 2-0’dan 2-2’ye getirerek geri döndük. Gelecek hafta evimizde oynayacağımız ikinci maçta turu geçmek için taraftarlarımızın desteğine ihtiyacım