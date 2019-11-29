Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7614
  • 6,3447
  • 270.264
  • 107195
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. G.Saray'ın Arda Turan transferi için İspanya'dan açıklama: Barcelona para istemez

G.Saray'ın Arda Turan transferi için İspanya'dan açıklama: Barcelona para istemez

G.Saray'ın Arda Turan transferi için İspanya'dan açıklama: Barcelona para istemez

El Mundo Deportivo muhabiri Sans, G.Saray'a transferi gündemde olan Arda Turan için, "Sözleşmesi 2020'de bitiyor. Barça'nın Galatasaray'dan para isteyeceğini düşünmüyorum" ifadesini kullandı.

Başakşehir'de forma giyen ve Galatasaray maçı öncesi Fatih Terim'in elini öpen Arda Turan'ın Sarı-Kırmızılı takıma döneceği yolundaki haberler gündemi meşgul ederken, İspanya'dan ilginç bir açıklama geldi.

Barcelona'ya yakınlığı ile bilinen El Mundo Deportivo'dan Gabriel Sans, "Arda Turan, Başakşehir'le 2.5 yıllık sözleşme yaptı. G.Saray onu istiyorsa iki kulüple görüşmek zorunda. FIFA kuralları gereği Ocak'ta transfer görüşmesi yapabilir." dedi.

Sans sözlerini "Barça'nın ben Ocak'ta imza atması durumunda G.Saray'dan talep edeceğini düşünmüyorum. Barcelona zaten alacağı parayı Başakşehir'den aldı" ifadeleriyle tamamladı.

(Star)


Ben Fero hakkında soruşturma başlatıldı!
'Artık Türk sevgili istemiyorum'
Ada hayatına 100 bin TL’lik tadilat yaptı
Sıra kilo vermede
Taze anne Müge Boz'dan korkutan açıklama
<p>Esra Erol´da programına katılarak eşini arayan Mehmet Tunçbilek´in yaşadıkları, stüdyodakileri ve

Esra Erol´un Programında İlginç Olay: ´Karpuz Alsaydı Evden Kaçmazdım´

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, taksi durağında çay içti

YPG/PKK'nın tünel kazarak karargaha çevirdiği okul görüntülendi