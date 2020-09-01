G.Saray'dan TFF'ye: 'Fenerbahçe de seyircisiz oynasın'

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, ligin ilk yarısındaki 3 maçın seyircisiz olması durumunda 2. yarının ilk 3 maçının da seyircisiz olması gerektiğini söyledi.
TRT Spor'a konuşan ve TFF'ye maçların seyircili başlaması için başvuru yaptıklarını kaydeden Günay, "Aslında ilk 3 maçın seyircisiz oynanmasının çok mantığı gözükmüyor. 4. maçtan itibaren yüzde 30'luk seyirci alınacak gibi de gözükmüyor. 3 maçın nasıl seçildiği objektif şekilde açıklanabilecek bir durumda da değil. Federasyona lig başından itibaren seyircili oynansın dedik. Mesafeli olacak, arada 1 koltuk boş olacak. Ligin ilk haftasından itibaren maçların seyircili oynanması daha makuldur. 4. hafta başlayabiliyorsanız, 1. hafta da başlayabilirsiniz. Bu mümkün değilse, ligin 2. yarısındaki ilk 3 hafta da seyircisiz oynansın. İnsanlar empati yapabilmeli. Beşiktaş maçı seyircisiz oynandığında tek maçta kaybımız büyüktü. 1 sezon boyunca, en önemli 2 maçınızdan birini seyircisiz oynuyorsunuz ve büyük gelir kaybı yaşıyorsunuz, bu doğru bir uygulama değil." dedi.
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