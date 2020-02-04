G.Saray'da çatı operasyonu

Galatasaray’da başkan adayları çalışmaya başladı. Ozan Korkut, Burak Elmas, Ali Fatinoğlu, Metin Öztürk ve İbrahim Özdemir isimleri kulislerde konuşuluyor. Korkut, Elmas ve Fatinoğlu ‘Çatı aday’ konusunda hemfikirler. Bu konuda eski başkanlar Faruk Süren ve Mehmet Cansun isimleri ön plana çıkmış durumda.

ÖZEL HABER | ORÇUN ÖZATEŞ

G.SARAY’IN kulisleri son günlerde çok hareketli…11 Şubat’ta ibra konusunda önemli bir mahkeme var. Bu mahkemede seçim konusunda son karar da çıkabilir. Bilirkişi atanarak süreç daha da uzayabilir. Seçim olasılıklarını düşünen çok sayıda üye başkanlık konusunda çalışmalara şimdiden başlamış durumda. Kulislerde başkanlık konusunda Ozan Korkut, Burak Elmas, Ali Fatinoğlu, Metin Öztürk ve İbrahim Özdemir isimleri dile getiriliyor. Mevcut yönetimin içinde de mahkeme kararına göre sürpriz bir aday çıkabileceği konuşuluyor. Mart ayındaki Mali Genel Kurul da çok önemli.

ÖZTÜRK’ÜN CİDDİ DESTEKÇİSİ VAR

Son seçimde Başkan Cengiz’e rakip olan Ozan Korkut’un yönetiminde Burak Elmas yer alıyordu. Bu iki ismin ayrı hareket etmeyeceğini düşünenlerde var. Ancak Korkut’u desteklemeyen ciddi bir grup Burak Elmas’ın ayrı aday olmasını istiyor. Burak Elmas ile görüşmeler sürüyor. En ciddi çalışmayı yapan isim ise GSYİAD eski başkanı Metin Öztürk. Seçim ofisi kurarak çalışmalara başlayan Öztürk ciddi bir üyenin desteğini almış durumda. Sürpriz aday ise ANAP partisinin kurucularından biri olan İbrahim Özdemir. Özdemir 2017 yılında Dursun Özbek’in yönetimi için ismi geçmişti. Ali Fatinoğlu da camianın nabzını yokluyor.

AYSAL’A GELEN BİR TEKLİF YOK

Adaylar arasında yer alan Ozan Korkut, Burak Elmas ve Ali Fatinoğlu ‘çatı aday’ bulurak güçlü bir yönetim oluşturmayı da düşünüyor. Bu isimler arasında Faruk Süren, Mehmet Cansun gibi eski başkanlarda yer alıyor. Bu konularda görüşmeler devam ediyor. Kulislerde Ünal Aysal’ın da yeniden aday olacağı konuşuluyor. Ancak Ünal Aysal’a başkanlık konusunda gelen bir teklif yok. Ünal Aysal’ın da geri dönme gibi bir düşüncesi yok. Kısacası Galatasaray’da Şubat ve Mart aylarında sıcak gelişmeler devam edecek.