G.Saray ve F.Bahçe Başakşehir maçı sonrası atışmaya başladı

Fenerbahçe'nin Başakşehir'i 4-1 mağlup ettiği ve hakem Bahattin Şimşek'in verdiği kararların tartışıldığı karşılaşmanın ardından Galatasaray'dan flaş bir paylaşım geldi.
Sarı-kırmızılı ekibin Twitter hesabından, "Futbolda kapkara gece" mesajıyla birlikte siyah bir görsel paylaşıldı.
Fenerbahçe ise bu mesaja anında karşılık verdi. Sarı lacivertli takım, "O karanlık; şampiyonluk posterlerinde saklamak zorunda kaldığınız yüzlerde, yıllarca futbolu tahakküm altına aldığınız derin ilişkilerinizde gizli! Kendi ışıklarınızı yakarsanız aydınlanır!" mesajı yayımladı.
Galatasaray kulübü ise bu paylaşım sonrası bir mesaj daha yayımladı:
Yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Başakşehir Fk karşısındaki 4-1'lik galibiyetini değerlendirdi.
Süper Lig'in 14. hafta maçında Fenerbahçe'nin konuğu Başakşehir.
Galatasaray Kulübü, hakem kararlarının tartışıldığı Fenerbahçe - Başakşehir maçı sonrasında flaş bir paylaşım yaptı.
Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Medipol Başakşehir'i 4-1 mağlup etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin Başakşehir'i 4-1 mağlup ettiği karşılaşma sonrası beraberlik golünü kaydeden Nazım Sangare'den açıklama geldi.
Fenerbahçe'nin Başakşehir ile oynadığı mücadelenin 15. dakikasında Luiz Gustavo'nun Hasan Ali Kaldırım'a yaptığı sert müdahale tartışma konusu oldu.