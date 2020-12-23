G.Saray ve F.Bahçe Başakşehir maçı sonrası atışmaya başladı

Galatasaray Kulübü, hakem kararlarının tartışıldığı Fenerbahçe - Başakşehir maçı sonrasında flaş bir paylaşım yaptı. Sarı lacivertliler de jet bir yanıt paylaştı.

Fenerbahçe'nin Başakşehir'i 4-1 mağlup ettiği ve hakem Bahattin Şimşek'in verdiği kararların tartışıldığı karşılaşmanın ardından Galatasaray'dan flaş bir paylaşım geldi.

Sarı-kırmızılı ekibin Twitter hesabından, "Futbolda kapkara gece" mesajıyla birlikte siyah bir görsel paylaşıldı.



Fenerbahçe ise bu mesaja anında karşılık verdi. Sarı lacivertli takım, "O karanlık; şampiyonluk posterlerinde saklamak zorunda kaldığınız yüzlerde, yıllarca futbolu tahakküm altına aldığınız derin ilişkilerinizde gizli! Kendi ışıklarınızı yakarsanız aydınlanır!" mesajı yayımladı.

Galatasaray kulübü ise bu paylaşım sonrası bir mesaj daha yayımladı: