SİVAS VE BAŞAKŞEHİR’DE OYNADI

Galatasaray, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Gambiya ile oynadığı maçta sakatlanıp, sol diz ön çapraz bağlarında kopma ve dış menisküsünde yırtık nedeniyle sezonu kapatan Luyindama’nın yerine aradığı ismi Suudi Arabistan’da buldu. Ocak transfer döneminde stoper transfer etmek zorunda olan Sarı-Kırmızılılar, bir dönem Türkiye’de Sivasspor ve Başakşehir takımlarında forma giyen Portekiz asıllı Fas Milli Takımı oyuncusu Manuel Da Costa’yı gözüne kestirdi.

BEDAVAYA ALINACAK

Aslan'ın, 33 yaşındaki savunmacıya kanca attığı ve devre arasında transfer etme ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi. Teknik direktör Fatih Terim'in devre arası transfer döneminde mutlaka bir stoper istediği ve Süper Lig’i iyi bilen Da Costa için olumlu rapor verdiği kaydedildi. Manuel Da Costa’dan gelen bir haber de bu iddiaları güçlendirdi. Suudi Arabistan’ın Al-Ittihad’la sözleşmesini fesheden Portekiz asıllı oyuncu serbest kaldı. Ekonomik sıkıntı yaşayan G.Saray, bonservis bedeli ödemeden Da Costa’yı alabilecek.

ARABİSTAN’DA 4 GOL ATTI

Kariyerinde daha önce Olympiakos, West Ham, L.Moskova, PSV Eindhoven, Sampdoria, Fiorentina gibi takımlar da bulunan Manuel Da Costa, Başakşehir’den Arabistan takımı Al-İttihad’a 4,5 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu. Portekiz asıllı savunmacı, forma giydiği Arabistan takımında 2 sezonda 19 resmi müsabakaya çıkarken, 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Türkiye’de Sivasspor’da yıldızı parlayan Da Costa, stoper olmasına rağmen oynadığı 59 maçta 9 gol atıp 2 asist yapmıştı. (Güneş Spor)