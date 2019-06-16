Grujic kapışması

AKŞAM

Bonservisi Liverpool’da olan 22 yaşındaki Sırp yıldızın yaklaşık 3 yıldır scout ekibinin yakın takibinde olduğu öğrenildi. Grujic ile Galatasaray’ın arasında ilk görüşmeler gerçekleşti. Grujic son zamanlarda birçok kulüple anıldı. Eintracht Frankfurt, Werder Bremen, İtalya’dan bir kulüp ve Atletico Madrid de bu oyuncunun peşinde bulunuyor.

22’LiK STOPER

G.SARAY, Süper Lig’in yeni ekiplerinden Gençlerbirliği’nde forma giyen 22’lik Mert Çetin’i kadrosuna katmak için Başkent temsilcisi ile görüşmelere başladı. Semih Kaya’nın Sparta Prag’a dönüşü sonrasında stoper rotasyonunda Mert kullanılacak.

iLGiLENMiYORUZ!

SUUDİ Arabistan kulübü Al Shabab’ın yöneticisi Ahmed Al-Masaoud, “Diagne haberleri doğru değil. Bunlar, Türk basınında futbolcuların Suudi kulüplerine pazarlanmasını amaç ederek yapılan haberlerdir. Kesinlikle böyle bir durum söz konusu değil” dedi.

VALENCIA VETOYU YEDİ

MARİANO’YU elden çıkarmak isteyen Galatasaray bir süredir Manchester United ile sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki Antonio Valencia ile görüşüyordu. Menajerler tarafından kulübe önerilen tecrübeli futbolcu için teknik heyetten onay çıkmadı.

BANEGA DÖNMEZ

ARJANTİN gazetesi Ole, “Boca Juniors’un teklif yaptığı Ever Banega için Sevilla’nın istediği rakama en yakın teklifi Galatasaray sundu. Banega’nın Arjantin’e dönmesi çok zor gözüküyor” haberini yaptı. Bu satırlar sonrasında G.Saray’ın 30 yaşındaki orta saha oyuncusuyla halen ilgilendiği de doğrulanmış oldu.