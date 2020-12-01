Grosjean: 'Hayatımı 'Halo'ya borçluyum'

Bahreyn'deki korkunç kazayı ufak yanıklarla atlatan Haas pilotu Grosjean, nasıl kurtulduğunu anlattı.

Formula 1’de hafta sonu yapılan yarışta mücadeleden çok alev topuna dönen araç konuşuldu. Fransız sürücü hayatını kokpit koruma sistemine borçlu olduğunu belirterek, “Birkaç sene önce halo sistemini desteklemiyordum. Ancak bu Formula 1’e getirdiğimiz en harika şeymiş” dedi.

Formula 1’de Lewis Hamilton rüzgârı Bayern’de de devam ederken Haas pilotu Romain Grosjean’ın yaptığı büyük kaza yankı uyandırmaya devam etti.

Yüksek hızla bariyerlere çarpan ve alev topuna dönen araçtan çıkmayı başaran Grosjean’ın ellerinin üst kısmında yanıklar oluşmuştu. Fransız pilotun korkunç kazadan nasıl kurtulduğu da mercek altına alındı. Kazanın bu şekilde atlatılmasında ise en büyük payın kokpit koruma sistemi halonun olduğunu belirlendi.

Grosjean da yaptığı paylaşımla bunu doğrularken, “Tüm mesajlarınız için çok teşekkürler. Birkaç sene önce halo sistemini desteklemiyordum. Ancak bu Formula 1’e getirdiğimiz en harika şeymiş. O olmasaydı, şu anda sizlerin arasında olamazdım. Pistteki ve hastanedeki tüm sağlık ekibine teşekkür ediyorum. Umarım kısa süre içerisinde size nasıl olduğumu belirten mesajlar yazabilirim” dedi.

Fittipaldi sürecek

Haas takımı son kararını verdi ve bu hafta sonu yapılacak Sakhir Grand Prix’sinde Bahreyn’de yaptığı kaza sonrası Romain Grosjean’ın yerini Pietro Fittipaldi’nin alacağını açıkladı. Haas Gunther Steiner konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Romain için en iyi şeyin en az bir yarış atlamak olduğuna karar verdik. Pietro, son iki sezonda takımın test ve yedek pilotu olduğu için bizi tanıyor ve VF-20’yi Sakhir’de o sürecek.”

Mucize kurtarıcı

Romain Grosjean’ın hayatını kurtaran ‘Halo’ mekanizmasını Times adım adım tarif etti. Formula 1 araçlarında ‘Halo’ isminde güvenlik duvarı olarak adlandırılan bir dış etken yapı var. Halo, 12 tona dayanıklı bir yapıdadır. Ayrıca F1 pilotlarının giymiş olduğu kokpit zırhı 7 kilo ağırlıkta ve titanyum zırhından yapılmakta. Halo sistemi, 2018 yılında yılında Formula 1 araçlarında bulunması zorunlu hale gelmiştir.

Grosjean da aracı çarpma esnasında alevler içinde patlayıp bariyerler de ikiye bölünse de Halo sayesinde ön kısımdan inip kurtuldu.