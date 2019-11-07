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  3. Gremio eski futbolcusu Jailson için Fenerbahçe'nin kapısını çalacak

Gremio eski futbolcusu Jailson için Fenerbahçe'nin kapısını çalacak

Gremio eski futbolcusu Jailson için Fenerbahçe'nin kapısını çalacak

Fenerbahçe’nin Brezilyalı oyuncusu Jailson için eski takımı Gremio’nun devreye girdiği belirtildi.

AKŞAM

Brezilya basınından UOL’un iddiasına göre oyuncunun bir sonraki satışından %20 pay sahibi olan Gremio, Luiz Gustavo’nun gelişi sonrası orta sahadaki yerini kaybeden Jailson için ara transfer döneminde teklif yapmaya hazırlanıyor. 2017’de Libertadores’i kazanan Gremio’nun önemli isimlerinden Jailson, 2018’in yaz transfer döneminde 4 milyon euro karşılığında Fenerbahçe’ye transfer olmuştu.


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