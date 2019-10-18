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Greenwood, Manchester United ile sözleşme yeniledi

Greenwood, Manchester United ile sözleşme yeniledi

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, genç yeteneği Mason Greenwood'un sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, altyapıdan yetişen 18 yaşındaki Greenwood 2023 yılına anlaşma sağlandığı, sözleşmede bir yıllık opsiyonun da bulunduğu belirtildi.

İmza töreninin ardından duygularını dile getiren Mason Greenwood, "Taraftarı olduğum, A Takımı'nda forma giydiğim Manchester United ile sözleşme imzalayarak rüyalarımı gerçekleştirdim." diye konuştu.

Manchester United formasıyla ilk maçına geçen sezon Cardiff City karşısında çıkan forvet oyuncusu, kısa sürede Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer'in gözüne girdi ve bu sezon 9 karşılaşmada ağları 2 kez sarstı.

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