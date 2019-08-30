Granada'ya transfer olan İsmail Köybaşı'ndan taraftara mesaj
Son olarak Fenerbahçe'de forma giyen ve La Liga takımlarından Granada'ya transfer olan İsmail Köybaşı taraftara günaydın mesajı gönderdi. Bu video Granada'nın resmi Twitter hesabından yayınlandı.
Son olarak Fenerbahçe'de forma giyen ve La Liga takımlarından Granada'ya transfer olan İsmail Köybaşı taraftara günaydın mesajı gönderdi. Bu video Granada'nın resmi Twitter hesabından yayınlandı.
İşte o video;
#BienvenidoKöybasi— Granada C.F. (@GranadaCdeF) August 30, 2019
Ismail nos da este viernes los buenos días ??. #FelizViernes pic.twitter.com/7zJqR44pY7