Granada'da forma giyen İsmail Köybaşı'ndan koronavirüs sözleri: Kaçacak bir yer yok

Koronavirüs salgınıyla boğuşan İspanya'nın La Liga ekiplerinden Granada'da forma giyen İsmail Köybaşı, ülkede ve kulüpteki son durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

Granada'da forma giyen milli futbolcu İsmail Köybaşı, İspanya'da yaşanan corona virüsü salgının etkileri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. beIN Sports'a konuşan İsmail, corona virüsünün çok ciddi bir durum olduğunu ve her yaptıklarının başkalarını etkilediği için bilinçli davranılması gerektiğini ifade etti.

İsmail Köybaşı'nın açıklamaları şu şekilde:

'Hepimizin birbirimize görünmez bağlarla bağlıyız'

"Şu anda İspanya'da hepimiz karantina altındayız. İki haftalık bir OHAL ilan edildi ülke genelinde. Dolayısıyla, biz de verilen talimatlara uymak zorundayız. Hepimizin birbirimize görünmez bağlarla bağlı olduğumuzun bir kanıtı bu. Kaçacak bir yer yok. Her yaptığımız başkalarını etkiliyor. Bu sorumluluk ve bilinçle hareket etmeliyiz. Bu durum İspanya'da daha az vakalarla başladı. İnanılmaz bir artış gösterdi. İnsanlarda stres ve korku günden güne arttı. Bu korku ve panik, daha fazla sorumluluk ve bilinçli hareket etmeye yöneltti. Ben de ülkemizdeki her bir insanın, bu görev ve bilinçle hareket etmesini istiyor, diliyorum. Bu olay şakaya gelebilecek bir olay değil. İspanya, Türkiye'den önde gidiyor. İnşallah, ülkemiz alınan tedbirler çevresinde bu olayı en ufak hasarla atlatır. Evinizde kalın diyorum."

'Olabildiğince uzak ve temastan uzak hareket ediyoruz'

"Market tedariklerimizi yapabiliyoruz. Birer kişi olarak yapıyoruz. Ya eşim ya ben çıkıyoruz. Bilinçli bir şekilde yapılıyor burada. Herkes bir anda içeri girmiyor, tek tek giriyoruz. İçeride maske ve eldivenleri kullanıyoruz. Olabildiğince uzak ve temastan uzak hareket ediyoruz. Olaylar çok ciddi. Bu süreçte, daha fazla kendi içime yöneldim. Daha fazla meditasyon yapıyorum. Kulüp de bize antrenman talimatları ve malzemeleri gönderdi. Bu şekilde bireysel antrenman yapmamızı sağlıyor. Sonuç ve durum bu şekilde İspanya'da. Herkes bu durumu kabul etti. Açıkçası, bu duruma adapte olmalıyız. Panik ve korku içerisinde değil, bilinçli ve sorumlu hareket etmeliyiz. Birbirimize daha fazla güven aşılamalıyız."

'6 haftaya kadar uzayabileceği söyleniyor'

"OHAL süreci var. İki hafta süreli ilan edildi. 1 ay, 6 haftaya kadar uzayabileceği söyleniyor. Vaka sayısına, duruma göre hareket edecekler. Maçlarla ilgili bir bilgimiz yok. Kulüpten bir yetkiliyle görüşmedim. Benim fikrime göre, nisan ayında bile devam edilmesi zor görünüyor."

'Olayların gelişimi ciddiyeti artırdı'

"Oynamak zorunda kalsaydım, ne yapardım. O durumu idrak edemiyorum. İspanya'da durum sadece yarım saat içerisinde değişti. Perşembe günü idman yapıyorduk, bir anda haber geldi. Cuma ve cumartesi günkü idmanlar hemen iptal edildi. İki haftalık karantina altına alınma süreci doğdu. Bu kural burada olsa, biz de antrenman yapardık. Sürecin Türkiye'de nasıl yaşandığını tam idrak edemiyorum ama herkesin evde kalması daha mantıklı gibi duruyor. Olayların gelişimi ciddiyeti artırdı. Bireysel ve toplum olarak daha fazla sorumlu hareket etmeye başladık."