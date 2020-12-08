Göztepe'nin konuğu Alanya

Fenerbahçe yönetimi, son haftalardaki hakem hataları üzerine MHK'ye karşı TFF'ye çıkarma yapma kararı aldı. Sarı-Lacivertliler, Ali Palabıyık'ın bir daha maçlarına verilmesini istemiyor.

Gaziantep Futbol Kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan teknik direktör Marius Sumudica'nın tekrar Suudi Arabistan'a döneceği öğrenildi.

Fenerbahçe'nin deplasmanda Denizlispor'u 2-0 mağlup ettiği maçta harikalar yaratan genç kaleci Altay Bayındır'ın başarısının ardından Michael Kraft çıktı. 21 yaşındaki başarılı file bekçisi, Sarı-Lacivertlilerin Alman kaleci antrenörüyle farklı bir seviyeye ulaştı.

Beşiktaş'a kötü haber geldi...

Beşiktaş'ın Brezilyalı orta sahası Josef de Souza, dün yapılan antrenmana da katılmadı. Tecrübeli futbolcunun ne zaman döneceği belirsizliğini koruyor.