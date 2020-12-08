Göztepe'nin konuğu Alanya

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak Göztepe-Aytemiz Alanyaspor müsabakasında hakem Ali Şansalan düdük çalacak.
Ligde son 5 haftada yenilgisi bulunmayan ve bu müsabakalarda 9 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip 15 puan ve averajla 6. sırada yer alıyor.
İlk mağlubiyetini 5 Aralık Cumartesi günkü Gençlerbirliği maçında 2-1'lik skorla alan Aytemiz Alanyaspor ise maç eksiği ve averajla lider durumda bulunuyor.
Cezalı durumdaki Yalçın Kayan'ın forma giyemeyeceği Göztepe'de Lamine Gassama'nın da sakatlığı var.
ALANYASPOR'LA 7. RANDEVU
Aytemiz Alanyaspor'la Süper Lig'de 6 maça çıkan İzmir temsilcisi bu müsabakalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.
Toplam 11 gol atıp, kalesinde 10 gol gören sarı-kırmızılı ekip, yenilmediği 3 iç saha maçında 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.
Fenerbahçe yönetimi, son haftalardaki hakem hataları üzerine MHK'ye karşı TFF'ye çıkarma yapma kararı aldı. Sarı-Lacivertliler, Ali Palabıyık'ın bir daha maçlarına verilmesini istemiyor.
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Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Yukatel Denizlispor maçının ardından soyunma odasına indi.
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