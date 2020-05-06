  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 06 Mayıs 2020 Çarşamba 13:03
  • |
  • 06 Mayıs 2020 Çarşamba 13:03

Göztepe'de Zlatko Tripic ve Kamil Wilczek hırs küpü

Göztepe'de Zlatko Tripic ve Kamil Wilczek hırs küpü

Paylaş

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin devre arasında transfer ettiği ancak şu ana kadar verim alamadığı sol kanat Zlatko Tripic ve golcü Kamil Wilczek gözünü yeni sezona çevirdi.

Göztepe'ye geldikten kısa bir süre sonra koronavirüs salgınının çıkmasıyla kendilerini gösteremeyen iki futbolcunun hem kalan 8 maça hem de gelecek sezona büyük bir hırsla hazırlandıkları öğrenildi. Ocak ayında Norveç'in Viking takımında kadroya dahil edilen 27 yaşındaki Tripic, Göztepe’ye gelir gelmez sakatlık kabusu yaşadı. Süper Lig'de 4, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 maça çıkan deneyimli oyuncu hiç 90 dakika sahada kalamadı. Kupada Antalyaspor'la oynanan maçta 1 gole imza atan Tripic, 2021 yılına kadar mukavele imzalamıştı.

Yine devre arasında Danimarka'nın Brondby takımında transfer edilen Polonyalı golcü Wilczek de siftah yapamadı. Göztepe'nin gol yollarında yaşadığı sorunları çözmesi için alınan 32 yaşındaki forvet 8 maçta görev alıp ağları sarsamadı. Wilczek de Göztepe ile 2021 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Abdülkadir Ömür: Lionel Messi yüzünden mevkimi değiştirdim

title

Sinan Gümüş, Olympiakos'a transfer oluyor

title

Galatasaray 4'erli gruplar halinde çalıştı

Beşiktaş çalışmalara başladı

SPOR GÜNDEMİ

Öneri yok top TFF'de
Öneri yok top TFF'de

Öneri yok top TFF'de

Sağlık Bakanı Koca, Özdemir'le yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamalar yaptı: “Görüşmede, müsabakaların devamı konusunda somut bir talep gündeme gelmemiştir. Tarafımızdansa herhangi bir yönde öneride bulunulmamıştır. TFF, kendi iradesiyle kararını verecektir.”

Maradona elle golü benden öğrendi
Maradona elle golü benden öğrendi

Maradona elle golü benden öğrendi

Beşiktaş'ın unutulmaz oyuncularından Necdet Ergün, Engin Verel'e konuştu: “Elimle Galatasaray'a gol atmıştım. Maçtan sonra da ‘Elimle gol attığımı bütün Türkiye gördü ama hakem görmedi' dedim. Maradona benden görüp eliyle gol attı.”

Galatasaray'dan 4 bomba transfer birden
Galatasaray'dan 4 bomba transfer birden

Galatasaray'dan 4 bomba transfer birden

Sarı kırmızılı yönetim, prensip anlaşmasına vardığı Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Semih Kaya ve Oğulcan Çağlayan'ı resmen G.Saraylı yapacak. Erdoğan Yeşilyurt'u da almak isteyen Aslan; Lemina ve Onyekuru'yu yeniden kiralamak için masaya oturacak.

Beşiktaş'ta Atiba şoku yaşanıyor
Beşiktaş'ta Atiba şoku yaşanıyor

Beşiktaş'ta Atiba şoku yaşanıyor

Küçük rakamdan büyük olay... Yönetim, 100 bin Euro alacağı olan Atiba'ya, “50'sini şimdi ödeyelim, kalanını ertele” dedi, tecrübeli oyuncu teklifi kabul etmedi. Kanadalı yıldız ile sezon sonunda yolların ayrılacağı öğrenildi.

Galatasaray'dan müthiş teklif: Sözleşmesini uzatıp bize kiralayın
Galatasaray'dan müthiş teklif: Sözleşmesini uzatıp bize kiralayın

Galatasaray'dan müthiş teklif: Sözleşmesini uzatıp bize kiralayın

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, bonservisi Watford'ta bulunan Luis Javier Suarez Charris için İngiliz ekibine yeni teklifle gitti. 22 yaşındaki golcü için daha önce Watford'a Mbaye Diagne'yi teklif eden Cimbom, bu teklifin reddedilmesi üzerine yeni bir öneriyle Premier Lig ekibinin kapısını çaldı: Sözleşmesini uzatıp bize kiralayın. Satın alma opsiyonu da ekleyelim.

Alex'ten Galatasaray'a açık kapı
Alex'ten Galatasaray'a açık kapı

Alex'ten Galatasaray'a açık kapı

Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza, futbola teknik direktör olarak devam etme kararını açıkladı…

Fener'e ilaç gibi transfer! Göztepe de istemişti
Fener'e ilaç gibi transfer! Göztepe de istemişti

Fener'e ilaç gibi transfer! Göztepe de istemişti

Fenerbahçe, bu sezon en fazla sıkıntı yaşadığı bölge olan stoper mevkisine ‘sağlam' bir transfer yapmak için kolları sıvadı. Sarı-Lacivertliler, Espanyol ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Brezilyalı savunmacı Naldo'yu kadrosuna katmak istiyor. 31 yaşındaki stoper ile Göztepe de ilgileniyordu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.