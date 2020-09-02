Göztepe'de taraftarların sabrı taştı, transfer istiyor

Ligin sona ermesiyle Beto, Castro, Jerome, Reis, Leo, Borges, Wilczek, Deniz, Serdar, Atakan ve Hüseyin'le vedalaşan Göz-Göz, 3. Lig'de şampiyon olan Kocaelispor'dan Burak, 1. Lig şampiyonu Atakaş Hatayspor'dan Kubilay, Aris'ten Ideye ve Gorica'dan Ndiaye'yi renklerine bağladı.
Sezonun başlamasına 9 gün kala transfer döneminin en sessiz takımlarından biri olan sarı-kırmızılılar taraftarını endişelendirdi. Sarı-kırmızılı futbolseverler sosyal medyadan transferde ağır kalındığını belirterek, yönetime bir an önce yeni isimlerin alınması için çağrıda bulundu.
Taraftarlar, özellikle kaleci transferinin acilen yapılmasını bekliyor. Göztepe sözleşme imzalamak için İzmir'e gelen Sırp stoper Bogdan Planic'ten ise vazgeçmişti. Oyuncunun eski takımı Rumen temsilcisi FCSB ile sözleşmesini tek taraflı feshettiği ve kulübüyle toplam 12 milyon Euro tutarında davalık olduğu ortaya çıkmıştı.
Teknik direktör İlhan Palut daha önce yaptığı açıklamada en az 7 transfere ihtiyaç duyduğunu söyledi. Ancak şu ana kadar transferde ağır kalan yönetim, 4 futbolcuyla yetindi. Birçok mevkide eksiği bulunan Göztepe, 12 Eylül Cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda Yukatel Denizlispor’la karşı karşıya gelecek.
Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, eski futbolcusu Giuliano'yla da her konuda anlaşma sağladı. Resmi imzaların atılması için Brezilyalı futbolcunun Al Nasr ile sözleşmesini feshetmesi bekleniyor.
Trabzonspor'un gol kralı forveti Alexander Sörloth konusunda RB Leipzig'in inadı sürüyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, yönetimle yaptığı yeni sezon toplantısında, “Gönderilecek oyuncular için acele edelim. Uygun şartlarla gönderemiyorsak oyuncuyu kazanalım” dediği öğrenildi.
Orta saha transferi için girişimlerini sürdüren Galatasaray'a, Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli ile sözleşmesini fesheden Josef de Souza önerildi. Sarı-Kırmızılı yönetim, Brezilyalı futbolcunun menajerinden maliyet raporu istedi. 31 yaşındaki ön libero, Medipol Başakşehir'in de radarında.
Orta saha transferi için yaptığı girişimlerden somut bir sonuç elde edemeyen Galatasaray, maliyeti uygun isimlere yöneldi. Norveç Milli Takımı'ndan Martin Linnes ve Omar Elabdellaoui'nin arkadaşı olan Stefan Johansen, Galatasaray'ın radarına girdi. Ada basını, Sarı Kırmızılı ekibin Johansen için Fulham'a kiralama teklifi yapacağını iddia etti.
Bir yandan transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş bir yandan da takımdan gönderilecek oyuncular üzerinde mesai harcıyor. Siyah-Beyazlı yönetim; Enzo Roco, Tyler Boyd, Isimat Mirin ve Jeremain Lens'ten kendilerine takım bulmasını istedi.