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aksam.com.tr
  • 02 Eylül 2020 Çarşamba 11:38
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Göztepe'de taraftarların sabrı taştı, transfer istiyor

Göztepe'de taraftarların sabrı taştı, transfer istiyor

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Süper Lig'de yeni sezon öncesi 11 futbolcusuyla yollarını ayıran Göztepe şu ana kadar yalnızca 4 takviye gerçekleştirdi.

Ligin sona ermesiyle Beto, Castro, Jerome, Reis, Leo, Borges, Wilczek, Deniz, Serdar, Atakan ve Hüseyin'le vedalaşan Göz-Göz, 3. Lig'de şampiyon olan Kocaelispor'dan Burak, 1. Lig şampiyonu Atakaş Hatayspor'dan Kubilay, Aris'ten Ideye ve Gorica'dan Ndiaye'yi renklerine bağladı.

Sezonun başlamasına 9 gün kala transfer döneminin en sessiz takımlarından biri olan sarı-kırmızılılar taraftarını endişelendirdi. Sarı-kırmızılı futbolseverler sosyal medyadan transferde ağır kalındığını belirterek, yönetime bir an önce yeni isimlerin alınması için çağrıda bulundu.

Taraftarlar, özellikle kaleci transferinin acilen yapılmasını bekliyor. Göztepe sözleşme imzalamak için İzmir'e gelen Sırp stoper Bogdan Planic'ten ise vazgeçmişti. Oyuncunun eski takımı Rumen temsilcisi FCSB ile sözleşmesini tek taraflı feshettiği ve kulübüyle toplam 12 milyon Euro tutarında davalık olduğu ortaya çıkmıştı.

Teknik direktör İlhan Palut daha önce yaptığı açıklamada en az 7 transfere ihtiyaç duyduğunu söyledi. Ancak şu ana kadar transferde ağır kalan yönetim, 4 futbolcuyla yetindi. Birçok mevkide eksiği bulunan Göztepe, 12 Eylül Cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda Yukatel Denizlispor’la karşı karşıya gelecek.

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