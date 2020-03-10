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aksam.com.tr
  • 10 Mart 2020 Salı 12:37
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  • 10 Mart 2020 Salı 12:37

Göztepe'de Serdar Gürler şoku! 3 hafta yok...

Göztepe'de Serdar Gürler şoku! 3 hafta yok...

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Göztepe'ye, Medipol Başakşehir maçında sakatlanan Serdar Gürler'den kötü haber geldi.

SÜPER Lig'de son 3 haftada yalnızca 1 beraberlik elde ederek hem taraftarını üzen hem de Avrupa hedefinden uzaklaşan Göztepe'ye, geçen hafta Medipol Başakşehir maçında sakatlanan Serdar Gürler'den kötü haber geldi. Müsabakanın 30'uncu dakikasında acılar içinde yerde kalıp oyuna devam edemeyen deneyimli kanat oyuncusunun sağ üst baldırında 15 santimetre yırtık tespit edildi. Hemen tedavisine başlanan Serdar'ın 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Başakşehir sınavından 3-0 mağlup ayrılan Göz-Göz'de Serdar, maç sonrası sosyal medya hesabından kendisine mesaj göndererek sakatlık numarası yapıp oyundan çıktığını iddia edenlere tepki gösterdi.

Bu sezon ligde attığı 6 golle takımın en skorer ismi olan Serdar, "Çok kişiden gelen mesajlar üzerine bu açıklamayı yapma gereği duydum. Ben futbol hayatım boyunca hiçbir zaman mücadeleden kaçmadım. Gelen mesajlar beni çok üzdü. Sakatlandım numarası yapmışım dendi. Çıkan MR sonucunda üst adalemde 15 cm yırtık tespit edildi. Ancak emin olabilirsiniz, en erken zamanda sahalara döneceğim" ifadelerini kullandı. Serdar'ın sakatlanmasıyla sıkıntı yaşayan teknik direktör İlhan Palut'un cuma günü Kasımpaşa deplasmanında Tripic'e kanatta şans vermesi bekleniyor. Göz-Göz'de orta saha oyuncusu Soner de cezalı duruma düştü.

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