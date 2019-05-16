Göztepe'de Serdar Gürler sevinci

Sivasspor'a karşı forma giyemeyen ve yoğun tedavi programı uygulanan Serdar sabah idmanında takımla birlikte çalıştı. Son haftalarda takımın önemli kozlarından biri olan tecrübeli futbolcunun Bursaspor maçında sahadaki yerini alabileceği öğrenilirken, Yasin Öztekin ve Cameron Jerome'dan ise beklenen iyi haberler henüz gelmedi. Adalesinden sakatlanan Yasin ve dizinde sorun olan Jerome çalışmalara katılamadı. İki oyuncunun da durumunun belirsiz olduğu ifade edildi.

Teknik direktör Tamer Tuna'nın kırmızı kart cezalısı stoper Reis'in yerine ise savunmanın göbeğinde orta saha Alpaslan'a şans vermesi bekleniyor. Sol bek Berkan'dan mevkisinde memnun olan Tuna'nın Agbenyenu'yu yine yedek soyunduracağı, sağ bekte ise Gassama'ya forma vereceği bildirildi. Jerome'un yetişememesi halinde Deniz Kadah'ı santrfora çekecek Tuna'nın orta sahayı Poko, Borges ve Castro üçlüsünden kuracağı vurgulandı. Şartlar ne olursa olsun Bursa'ya mutlak galibiyet için gideceklerini belirten genç teknik adam kesinlikle mazerete yer olmadığını dile getirdi. Kümede kalmak için hayati önem taşıyan maçta karşılaşacak iki takımın taraftarları biletlere hücum etti. Yaklaşık 43 bin kişinin Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki yerini alacağı dile getirildi. Bursaspor ve Göztepeli taraftarlar sosyal medya üzerinden centilmenlik çağrısında bulundu. İki grubun final niteliğindeki bu maçı birlikte izleyeceği, stada da beraber gelecekleri duyuruldu.

(DHA)