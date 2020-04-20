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aksam.com.tr
  • 20 Nisan 2020 Pazartesi 13:23
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  • 20 Nisan 2020 Pazartesi 13:23

Göztepe'de maaşına indirim yapmayan futbolcularla yollar ayrılacak

Göztepe'de maaşına indirim yapmayan futbolcularla yollar ayrılacak

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SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe yeni sezon öncesi iç ve dış transfer stratejisini belirledi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (covid 19) pandemisi nedeniyle maçların ertelenmesiyle gelir kaybı yaşayan sarı-kırmızılılıların, sözleşmesi sona erecek futbolculardan fedakarlık yapmasını isteyeceği öğrenildi. İskelet kadroyu bozmak da istemeyen yönetimin özellikle takımda tutmayı planladığı Beto, Napoleoni, Castro, Titi, Berkan, Serdar, Soner, Atakan ve Atınç'a yüksek ücretler önermeyeceği iddia edildi.

Başkan Mehmet Sepil'in yeni kontrat için oyunculardan indirim isteyeceği, görüşmelere yanaşmayan futbolcularla yola devam etmeyeceği ileri sürüldü. Dış transferde de ince eleyip sık dokumayı planlayan Göz-Göz'ün kalacak futbolculara göre hamle yapacağı vurgulandı. Çok fazla takviye yapıp bütçeyi zorlamak istemeyen yönetimin alt liglerden takıma direkt katkı sağlayacak isimleri araştırmaya başladığı bildirildi. Avrupa liglerinde de futbolcuları belirleyen Göztepe'nin taraftarın sabırsızlıkla beklediği yıldız oyuncu alıp almayacağı da merak konusu oldu. Yönetimin bütçeye uygun bir yıldız ismi yeni sezonda kadroya katma ihtimalinin olduğu da gelen haberler arasında.

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