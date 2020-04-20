Göztepe'de maaşına indirim yapmayan futbolcularla yollar ayrılacak

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (covid 19) pandemisi nedeniyle maçların ertelenmesiyle gelir kaybı yaşayan sarı-kırmızılılıların, sözleşmesi sona erecek futbolculardan fedakarlık yapmasını isteyeceği öğrenildi. İskelet kadroyu bozmak da istemeyen yönetimin özellikle takımda tutmayı planladığı Beto, Napoleoni, Castro, Titi, Berkan, Serdar, Soner, Atakan ve Atınç'a yüksek ücretler önermeyeceği iddia edildi.
Başkan Mehmet Sepil'in yeni kontrat için oyunculardan indirim isteyeceği, görüşmelere yanaşmayan futbolcularla yola devam etmeyeceği ileri sürüldü. Dış transferde de ince eleyip sık dokumayı planlayan Göz-Göz'ün kalacak futbolculara göre hamle yapacağı vurgulandı. Çok fazla takviye yapıp bütçeyi zorlamak istemeyen yönetimin alt liglerden takıma direkt katkı sağlayacak isimleri araştırmaya başladığı bildirildi. Avrupa liglerinde de futbolcuları belirleyen Göztepe'nin taraftarın sabırsızlıkla beklediği yıldız oyuncu alıp almayacağı da merak konusu oldu. Yönetimin bütçeye uygun bir yıldız ismi yeni sezonda kadroya katma ihtimalinin olduğu da gelen haberler arasında.
Sofiane Feghouli'nin satılmasına kesin gözüyle bakılan Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Cezayirli yıldızın yerine futbolcu arayan Sarı-Kırmızılılar, Huracan'da forma giyen Norberto Briasco'yu gündemine aldı.
Fatih Terim, Milliyet'e konuştu, duayen spor yazarı Şansal Büyüka'ya futbolun bugününü ve yarınını yorumladı. Süper Lig için düşünülen 'Çarşamba-Pazar' programına itirazı olmadığını kaydeden Terim, kendi önerisini ortaya attı. Maçların tarafsız sahada oynanmasıyla ilgili Terim görüşünü dile getirdi.
Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Ali Şen, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Şen, “Fenerbahçe kalan 8 maçını alırsa şampiyon olabilir” dedi.
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de ilk hedef olarak yabancı isimler düşünülüyor. Laurent Blanc'ın gündemde olmadığı, Zlatko Dalic'in ise olumsuz cevap verdiği bildirildi.
Fransız ekibi PSG'nin Porto'da gösterdiği performansla dikkat çeken ve Avrupa devlerini peşine takan Alex Telles transferinde sona yaklaştığı iddia edildi. Transferin gerçekleşmesi halinde Galatasaray kârdan yüzde 10 pay alacak.
Adem Ljajic'in performansından memnun olmayan Beşiktaş, Sırp yıldızın yerine Nico Gaitan'ı transfer etmek istiyor.
İç transferde de hareketli günler yaşayan Fenerbahçe'de gündemdeki isimlerden biri de Mehmet Ekici. Sarı-Lacivertliler, sözleşmesi sezon sonunda bitecek tecrübeli futbolcuyla yeni kontrat yapmak istiyor.