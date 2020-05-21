Göztepe'de Leo ve Reis kalmak istiyor

Koronavirüs salgını yüzünden başka bir ülke ya da kente gitmek istemeyen iki futbolcunun yönetimle görüşmeyi bekledikleri ve ücretleri konusunda fedakarlık yapabilecekleri ifade edildi. Yeni sezonda alternatifli bir kadro görmek isteyen teknik direktör İlhan Palut'un da savunmada görev yapan hem Leo hem de Reis'in takımda kalmalarına sıcak baktığı vurgulandı.
Göztepe'ye 2016-2017 sezonun başında Anorthosis takımında transfer edilen defans oyuncusu Leo, ilk senesinde İzmir ekibiyle 1'inci Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşadı. Taraftarın sempatisini de kazanan 30 yaşındaki oyuncu, 2017-18'de Süper Lig'de Göz-Göz'le 22 müsabakaya çıktı. Ertesi sezon takımdan ayrılıp Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la Süper Lig kariyerine devam eden Leo, 34 maçın tamamında oynayıp, yeniden Göztepe'ye döndü.
Leo, bu yıl Göztepe'de ise 6 lig maçında görev aldı. 2017-18 sezonunun devre arasında İzmir ekibiyle sözleşme imzalayan Reis ise 2.5 sezondur sarı-kırmızılı formayı terletiyor. 32 yaşındaki Brezilyalı bu sezon 14 karşılaşmada boy göstedi.
Brescia'yla yollarını ayırmaya hazırlanan Mario Balotelli için Galatasaray ve Vasco da Gama'nın devrede olduğu iddia edildi.
Artık tüm yerli oyuncularla anlaşmalar Türk Lirası üzerinden yapılacak. Sarı lacivertliler, sözleşmeleri devam eden yerli futbolcuların ücretlerini de Euro'dan TL'ye döndürmek için görüşmeler gerçekleştirecek.
Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de peşine düştüğü Mert Hakan'ın imza parasını son tarih olan 15 Haziran'a kadar verip işi bitirecek.
Kara Kartal'la 4 yıllık sözleşmesi Haziran sonunda bitecek olan 35 yaşındaki sağ bek, yakın çevresine içini döktü. Başarılı oyuncu, “Aynı Fenerbahçe'den ayrıldığım dönemi yaşar gibiyim. Kimse beni çağırıp olumlu ya da olumsuz bir şey söylemedi. Ne süre soran oldu ne de rakam!” dedi.
Olympiakos ile sözleşmesi bitecek Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui için G.Saray'ın da devrede olduğu öğrenildi. 28 yaşındaki oyuncunun 3 sezon için maliyeti 5 milyon Euro...
Beşiktaş, Volkan Babacan konusunda kararını verdi. Yönetim, Başakşehir'le 1 yıllık daha kontratının bulunması sebebiyle kulübünün bedel talep ettiği 31 yaşındaki oyuncudan bonservis sorununu kendisinin çözmesini istedi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in ciddi sağlık sorunları yaşadığı ve üst üste ameliyatlar geçirdiği süreçte, kulüpte ortaya çıkan krizler iyi yönetilemedi.