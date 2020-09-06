Göztepe'de koronavirüse yakalanan 3 futbolcudan sevindirici haber

Göztepe Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün belli olan son test sonucuyla birlikte üst üste 3 Kovid-19 testinden de negatif sonuç alan oyuncumuz yarın takımla birlikte antrenmanlara başlayacaktır." denildi.
Kulüpten 25 Ağustos'ta yapılan açıklamada, futbol takımıyla yeni sözleşme imzalayan oyuncuya yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, futbolcunun Afyonkarahisar kampına dahil edilmediği ve evde tedavisine başlandığı kaydedilmişti.
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Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Eran Zahavi'nin menajeri Ronen Katzav, İsrail basınına açıklamalar yaptı.
Fenerbahçe, bir süredir peşinde olduğu Wolfsburg'un stoperi Marcel Tisserand'ın transferinde sona geldi. Alman basını, Sarı-Lacivertlilerin Vedat Muriqi'yi Lazio'ya satmasının ardından Kongolu savunmacıya imza attıracağını yazdı.
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Süper Lig devlerinin yıllardır hayallerini süsleyen Fransız 10 numara Hatem Ben Arfa, menajerler aracılığıyla Göztepe'ye önerildi. Yıldız futbolcunun transferiyle ilgili henüz net bir karar vermeyen İzmir ekibi, bütçenin durumuna göre hareket edecek. Öte yandan Göztepe, Beşiktaş'ın eski kalecisi Fabri'yle de görüşmelerini sürdürüyor. İspanyol file bekçisinin durumu bu hafta içinde netlik kazanacak.
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