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02 Haziran 2019 Pazar 14:17 | Son Güncelleme: 02 Haziran 2019 Pazar 14:17

Göztepe'de gündem Demba Ba ve Atınç Nukan

Göztepe'de gündem Demba Ba ve Atınç Nukan

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, gelecek sezon küme endişesi yaşamamak adına golcü operasyonuna başladı.

Bu doğrultuda Başkan Sepil ve yönetimi, ilk iş olarak bonservisi Başakşehir'de bulunan eski golcüleri Demba Ba'nın transferine yoğunlaştı.

İstanbul ekibiyle 2021 yılına dek sözleşmesi bulunan Senegalli golcü ile yapılan ilk temaslarda olumlu sonuç alan Göztepe'nin bir yandan da Beşiktaş'ın eski savunmacılarından Atunç Nukan ile de ilgilendiği belirtildi.

GÖZTEPE'Yİ KURTARMIŞTI

Demba Ba, 2017-18 sezonunun devre arasında Göztepe'ye transfer olmuş ve İzmir ekibiyle çıktığı 13 karşılaşmada 7 gol 1 asist yaparak takımını üst sıralara taşımıştı.

(Takvim)

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