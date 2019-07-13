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  3. Göztepe'de Ghilas'tan sonra yeni dert Celso Borges

Göztepe'de Ghilas'tan sonra yeni dert Celso Borges

Göztepe'de Ghilas'tan sonra yeni dert Celso Borges

Spor Toto Süper Lig'de, geçen yıldan beri gitmemek için direnen Ghilas'la yollarını hafta içinde güçlükle ayıran Göztepe, Celso Borges'i de göndermeye çalışıyor.

Geçen sezon başında İspanya temsilcisi Deportivo'dan 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek alınıp, yıllık 1.2 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme imzalanan Kosta Rikalı futbolcuyla yolları zararsız ayırmanın formülü aranıyor. Yaz döneminde ülkesinin milli takımında görev yapan Borges, İzmir'deki ilk etap çalışmalarına katılmadı.

Kulüp bulması istenen 31 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 27'si ilk 11'de, 32 maçta forma giydi. İzmir temsilcisiyle 2 sezonluk daha sözleşmesi bulunan futbolcu, geçen yıl son haftalarda yedek kulübesini mesken tuttu. Sarı-kırmızılılar, kulüp bulmaları istenmesine rağmen ilk etap çalışmalarına katılan Grillo ve Ngando'u da gözden çıkardı. Sezon öncesi antrenmanların Urla bölümünü bugün tamamlayan Göztepe, 16 Temmuz'da kampa girecek.

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