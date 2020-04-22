Göztepe'de 6 yabancı futbolcu gözden çıkarıldı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) pandemisi yüzünden maçların ertelenmesiyle gelir kaybı yaşayan sarı-kırmızılıların sözleşmesi süren ve sona erecek bazı yabancı futbolcularıyla yolları ayıracağı kaydedildi. Özellikle on bire giremeyen oyunculara ücret ödemek istemeyen sarı-kırmızılı yönetimin mukaveleleri mayısta bitecek Leo, Jerome, Reis ve Mossoro ile vedalaşacağı ifade edildi. Kurmayların sözleşmeleri süren Borges ve Poko'yla da karşılıklı anlaşma yolları arayacağı vurgulandı.
Beto, Titi, Castro, Napoleoni, Gassama, Wilczek ve Tripic'i ise yeni sezon planlamasına dahil etmeyi düşünen İzmir ekibinin, yaz döneminde çok fazla yabancı transferi yapmayacağı kaydedildi. Salgın nedeniyle bütçesi sarsılan Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil'in kemer sıkma politikası izleyeceği ve transferde titiz adımlar atacağı dile getirildi. Teknik direktör İlhan Palut'un da Sepil'e az ama öz bir transfer listesi sunacağı, genç teknik adamın daha çok alt liglerde gelecek vadeden oyuncuları takibe aldığı öğrenildi. Yönetimin transferde en yüksek bütçeyi ise yabancı santrafor takviyesi için ayıracağı bildirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı oyuncularıyla video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi.
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, 1907 Derneği ve Fenerbahçe Üniversitesi heyetinden istifa etti.
Kara Kartal, sol bek transferinde mutlu sona ulaştı... Siyah-Beyazlılar, Alanyaspor'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek Fabrice N'Sakala'yla 2+1 yıllık ön anlaşmaya vardı. 29 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'tan senelik 1 milyon Euro kazanacak.
Yeni ücret planlaması çerçevesinde önceki gün Ümraniye'de Burak Yılmaz'la bir araya gelen Başkan Ahmet Nur Çebi, istediği geri dönüşü alamadı. Yüzde 50'nin üzerinde indirim talebi bulunan Çebi'ye Burak'ın, “Sadece yüzde 10'a olumlu yanıt veririm” dediği ortaya çıktı.
Yaşanan ekonomik sorunlar sebebiyle maaşı yüksek futbolcularından kurtulmayı planlayan Galatasaray; Maicon, Ryan Babel ve Mbaye Diagne'yi satış listesine koyacak. Sarı-Kırmızılıların hedefi bu 3 futbolcudan 10 milyon Euro bonservis geliri elde etmek.
Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, futbolcuları Nazım Sangare için kulübe teklif gelmediğini, İtalya'nın Genoa takımından kiralanan Sinan Gümüş'ün de takımda kalmasını istediklerini söyledi.
Arap kulüplerinin istediği Radamel Falcao, Galatasaray'dan ayrılmak istemediğini ve maaşını düşürmeye hazır olduğunu söyledi.