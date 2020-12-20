Göztepe'de 3'ü futbolcu 4 kişide koronavirüs çıktı

Süper Lig’de salı günü Galatasaray’a konuk olacak Göztepe’de 3 futbolcu ve 1 teknik heyet personelinin koronavirüs testi pozitif çıktı.
Süper Lig'in 13. Hafta mücadelesinde lider Aytemiz Alanyaspor, ligde zor günler geçiren Yukatel Denizlispor'a konuk oluyor. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig'in 13. hafta mücadelesi ‘Başkent derbisi'ne sahne oldu. Gençlerbirliği konuk ettiği MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.
Göztepe, 3 futbolcusu ve 1 teknik heyet personelinde koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.
Fenerbahçe'nin eski stoperi Adil Rami, Sarı-Lacivertlilerde neden forma şansı bulamadığını Fransız basınına açıkladı. Rami, “Benim fikrime göre, Fenerbahçe'de oynayamamamın tek sebebi Marsilya. Ersun Yanal'a 'Beni oynat, Türkiye'nin en iyi defansıyım' dedim. O da bana en iyisi olduğumu söyledi ama beni oynatmadı, nedenini açıklayamadı” ifadelerini kullandı.
Yaz transfer döneminin flaş ekiplerinden Fatih Karagümrük, Süper Lig'e iyi bir giriş yaptı. Emre Çolak ve Fabio Borini'ye de imza attıran İstanbul ekibinin başkanı Süleyman Hurma, Galatasaray galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada “İsmini açıklayamadığımız ama anlaştığımız oyuncular var” demişti. İtalyan basınına göre o isimler Jack Wilshere ve Andrea Bertolacci.
Galatasaray'ın devre arasında yollarını ayırmaya hazırlandığı Radamel Falcao'ya astronomik teklif geldi. David Beckham'ın sahibi olduğu MLS ekibi Inter Miami, Kolombiyalı golcüye yıllık 5 milyon euro maaş önerdi. Galatasaray yıldız forvetten 1-2 milyon euro da bonservis geliri bekliyor.