Göztepe, yeni stadının açılış maçında Beşiktaş'ı mağlup etti

Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde oynanan maçta kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi Göztepe oldu.
Göztepe'nin gollerini 25. dakikada Halil Akbunar ve 45+3. dakikada Celso Borges kaydetti. Beşiktaş'ın tek golünü 38. dakikada penaltıdan Burak Yılmaz attı.
Yeni stadındaki ilk maçında galibiyete ulaşan Göztepe puanını 29'a yükseltti. Abdullah Avcı ile yollarını ayıran ve Göztepe maçına yardımcı antrenör Şenol Fidan ile çıkan Beşiktaş, bu mağlubiyet sonrası 30 puanda kaldı.
Süper Lig'de gelecek hafta Göztepe, Denizlispor deplasmanına çıkacak. Beşiktaş da Çaykur Rizespor'a konuk olacak.
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Göztepe, yeni stadının açılış maçında taraftarının büyük desteği ile Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti.
Fenerbahçe Spor Kulübü, ertelenen Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçının ardından TFF'ye çok sert tepki gösterdi.
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