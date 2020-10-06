Göztepe, transfer sezonunu 11 yeni futbolcuyla kapattı

Süper Lig’in ilk 4 haftasında 3 beraberlik ve 1 galibiyet alarak 5 puan toplayan Göztepe, 2020 yaz transfer sezonunda geçtiğimiz sezonlarda ilk 11’de forma şansı bulan birçok futbolcuyla yollarını ayırırken, onların yerini ise yepyeni futbolcularla doldurdu.
11 yeni futbolcu transfer edildi
Sarı-kırmızılılar, yaz transfer sezonunda 7’si yabancı 4’ü yerli 11 futbolcuyu kadrosuna kattı. İzmir temsilcisi, kaleci Balasz Megyeri, Marko Mihojevic, Dzenen Burekovic, Brwon Ideye, Obinna Nwobodo gibi yabancı futbolcuları bonservisiyle, Cherif Ndiaye ve Guilherme gibi futbolcuları da kiralık olarak kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı ekipte yerli futbolcu transferindeyse Kerim Alıcı, Burak Süleyman, Kubilay Sönmez ve kaleci İrfan Can Eğribayat kadroya katıldı. Göztepe’de geçtiğimiz Altınordu’ya kiralanan Batuhan Kırdaroğlu bu sezon takıma dönerken, altypıdan yetişen Efe Binici ile profesyonel sözleşme imzalandı.
Göztepe’de giden isimler dikkat çekti
Göztepe’de yolların ayrıldığı futbolcular da dikkat çekici oldu. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezonlarda çoğunlukla ilk 11’de yer alan kaleci Beto, Castro, Jerome ve Borges’in yanı sıra Kamil Wilczek, Kerem Atakan Kesgin, Wallace Reis, Samed Ali Kaya, Hakan Çinemre, Deniz Kadah ve kiralık sözleşmesi sona eren Serdar Gürler’le yollarını ayırdı. İzmir temsilcisi, Ege Özkayımoğlu, kaleci Göktuğ Bakırbaş, Gökay Eser ve bu yaz transfer edilen Kerim Alıcı’yı farklı takımlara kiraladı.
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