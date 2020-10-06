  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 06 Ekim 2020 Salı 09:17
  • |
  • Son Güncelleme:

Göztepe, transfer sezonunu 11 yeni futbolcuyla kapattı

Göztepe, transfer sezonunu 11 yeni futbolcuyla kapattı

Paylaş

IHA

Göztepe, yaz transfer sezonunda 11 yeni futbolcuya imza attırırken, 11 futbolcuyla da yollarını ayırdı.

Süper Lig’in ilk 4 haftasında 3 beraberlik ve 1 galibiyet alarak 5 puan toplayan Göztepe, 2020 yaz transfer sezonunda geçtiğimiz sezonlarda ilk 11’de forma şansı bulan birçok futbolcuyla yollarını ayırırken, onların yerini ise yepyeni futbolcularla doldurdu.

11 yeni futbolcu transfer edildi

Sarı-kırmızılılar, yaz transfer sezonunda 7’si yabancı 4’ü yerli 11 futbolcuyu kadrosuna kattı. İzmir temsilcisi, kaleci Balasz Megyeri, Marko Mihojevic, Dzenen Burekovic, Brwon Ideye, Obinna Nwobodo gibi yabancı futbolcuları bonservisiyle, Cherif Ndiaye ve Guilherme gibi futbolcuları da kiralık olarak kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı ekipte yerli futbolcu transferindeyse Kerim Alıcı, Burak Süleyman, Kubilay Sönmez ve kaleci İrfan Can Eğribayat kadroya katıldı. Göztepe’de geçtiğimiz Altınordu’ya kiralanan Batuhan Kırdaroğlu bu sezon takıma dönerken, altypıdan yetişen Efe Binici ile profesyonel sözleşme imzalandı.

Göztepe’de giden isimler dikkat çekti

Göztepe’de yolların ayrıldığı futbolcular da dikkat çekici oldu. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezonlarda çoğunlukla ilk 11’de yer alan kaleci Beto, Castro, Jerome ve Borges’in yanı sıra Kamil Wilczek, Kerem Atakan Kesgin, Wallace Reis, Samed Ali Kaya, Hakan Çinemre, Deniz Kadah ve kiralık sözleşmesi sona eren Serdar Gürler’le yollarını ayırdı. İzmir temsilcisi, Ege Özkayımoğlu, kaleci Göktuğ Bakırbaş, Gökay Eser ve bu yaz transfer edilen Kerim Alıcı’yı farklı takımlara kiraladı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Transferin son saniyesinde takımdan ayrıldı! İşte yeni adresi...
Transferin son saniyesinde takımdan ayrıldı! İşte yeni adresi...

Transferin son saniyesinde takımdan ayrıldı! İşte yeni adresi...

Fener ve Beşiktaş'tan dünyaları istedi, ortada kaldı!
Fener ve Beşiktaş'tan dünyaları istedi, ortada kaldı!

Fener ve Beşiktaş'tan dünyaları istedi, ortada kaldı!

Yine elde kaldı! Ya ocak ayında ya da bedava
Yine elde kaldı! Ya ocak ayında ya da bedava

Yine elde kaldı! Ya ocak ayında ya da bedava

Bir Dakikada Spor

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray'dan sürpriz Muslera hamlesi
Galatasaray'dan sürpriz Muslera hamlesi

Galatasaray'dan sürpriz Muslera hamlesi

Galatasaray, sakatlığı olan Fernando Muslera'nın lisansını çıkarttı. TFF'ye son saatlerde verilecek listede bir yabancı dışarıda kalacak.

Yönetimin tavrı Belhanda ve Feghouli'yi etkiledi
Yönetimin tavrı Belhanda ve Feghouli'yi etkiledi

Yönetimin tavrı Belhanda ve Feghouli'yi etkiledi

Galatasaray'ın yıldız oyuncuları Belhanda ve Feghouli'nin yönetimi protesto ettiği ortaya çıktı.

F.Bahçe'den transfer şov
F.Bahçe'den transfer şov

F.Bahçe'den transfer şov

Yaptığı transferler rakiplerini kıskandıran Kanarya, son günde bombaları patlattı. Trabzonspor'un 1, Beşiktaş'ın 1, Galatasaray'ın ise hiç oyuncu açıklayamadığı günde Fenerbahçe tam 3 futbolcuya imza attırdı. Bu sezon 18 yeni ismi kadrosuna katan Sarı-Kanarya'nın taraftarlarına son gün hediyeleri, Perotti, Pelkas ve Ademi oldu.

Celtic'li eski futbolcudan Rangers'a G.Saray göndermesi
Celtic'li eski futbolcudan Rangers'a G.Saray göndermesi

Celtic'li eski futbolcudan Rangers'a G.Saray göndermesi

Celtic'in eski oyuncularından Chris Sutton, Galatasaray galibiyetinin ardından abartalı sevinç yaşanması sebebiyle Rangers'ı eleştirdi.

15 yılın en kötü Kartal'ı
15 yılın en kötü Kartal'ı

15 yılın en kötü Kartal'ı

Beşiktaş, ligin ilk 4 haftası baz alındığında, tarihi bir başarısızlık yaşıyor. Sezona Trabzonspor'u deplasmanda yenerek başlayan Kartal, daha sonraki 3 maçtan sadece 1 puan çıkarttı. Sergen Yalçın ilk 4 haftalık bölümde Abdullah Avcı'yla aynı kaderi paylaştı ve Siyah-Beyazlılar sadece 4 puan toplayabildi.

Altay'ın sırrı Kraft
Altay'ın sırrı Kraft

Altay'ın sırrı Kraft

Fenerbahçe'de Altay'ın yeni sezonla birlikte performansının yükselmesindeki en büyük rol sahibi kaleci antrenörü Michael Kraft.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.