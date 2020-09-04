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aksam.com.tr
  • 04 Eylül 2020 Cuma 13:51
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Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, Zlatko Tripic'in takımda kalmasını istedi

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, Zlatko Tripic'in takımda kalmasını istedi

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Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdüren Göztepe'de talip gelmesi halinde satılması gündeme gelen Zlatko Tripic'in takımda kalacağı öğrenildi.

Şu ana kadar sadece 4 takviye yapıp transfer döneminin sessiz ekiplerinden olan sarı-kırmızılılarda, teknik direktör İlhan Palut'un Hırvat asıllı Norveçli futbolcunun kalması yönünde rapor verdiği bildirildi. Afyonkarahisar kampında deneyimli kanat oyuncusundan memnun kalan Palut'un orta saha Poko için ise kesin kararını vermediği bildirildi.

Kocaelispor'dan Burak, Hatayspor'dan Kubilay, Aris'ten Ideye ve Gorica'dan Ndiaye ile sözleşme imzalayan Göz-Göz, Denizlispor maçının oynanmasına 8 gün kala kadrosunu halen güçlendiremedi. İlhan Palut'un yönetimden en az 5 takviye daha istediği bildirildi. Ancak Başkan Mehmet Sepil'in bütçeyi sarsmadan nokta atışlar yapmak istediği ve bu nedenle transferde titiz davrandığı öğrenildi. Göztepeli taraftarlar da sosyal medya hesaplarından transferde ağır kalındığına yönelik mesajlar yayınladı.

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