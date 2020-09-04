Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, Zlatko Tripic'in takımda kalmasını istedi

Şu ana kadar sadece 4 takviye yapıp transfer döneminin sessiz ekiplerinden olan sarı-kırmızılılarda, teknik direktör İlhan Palut'un Hırvat asıllı Norveçli futbolcunun kalması yönünde rapor verdiği bildirildi. Afyonkarahisar kampında deneyimli kanat oyuncusundan memnun kalan Palut'un orta saha Poko için ise kesin kararını vermediği bildirildi.
Kocaelispor'dan Burak, Hatayspor'dan Kubilay, Aris'ten Ideye ve Gorica'dan Ndiaye ile sözleşme imzalayan Göz-Göz, Denizlispor maçının oynanmasına 8 gün kala kadrosunu halen güçlendiremedi. İlhan Palut'un yönetimden en az 5 takviye daha istediği bildirildi. Ancak Başkan Mehmet Sepil'in bütçeyi sarsmadan nokta atışlar yapmak istediği ve bu nedenle transferde titiz davrandığı öğrenildi. Göztepeli taraftarlar da sosyal medya hesaplarından transferde ağır kalındığına yönelik mesajlar yayınladı.
Orta saha transferini liglerin bitimine kısa bir süre kala sonlandıramayan sarı kırmızılı takım, bombayı patlatmak üzere. Galatasaray, Premier Lig devi Manchester United'ın yıldız ismini gündemine aldı.
Galatasaray'ın, bonservis bedelleri yüksek olmasından dolayı askıya alınan Jakub Moder ve Kamil Jozwiak için yeniden girişimlere başlandığı iddia edildi.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Deportivo La Coruna ile sözleşmesi sona eren ve şu an boşta olan 29 yaşındaki Emre Çolak'a 600 bin euroluk teklif götürdü. Teklifi cazip bulan tecrübeli 10 numara, Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor. Transferin kısa süre içinde çözüme kavuşması bekleniyor.
Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou'nun, teknik direktör Sergen Yalçın'ın gelecek planlarında yer almadığı öğrenildi.
Son olarak Kasımpaşa forması giyen Ricardo Quaresma, ülkesinin takımlarından Vitoria Guimaraes ile anlaşmak üzere.
Vedat Muriqi'yi Lazio'ya göndermeye hazırlanan Fenerbahçe'ye 2 gün önce Çin ekibi Dalian'da forma giyen golcü Salomon Rondon önerildi. 30 yaşındaki forvet için 2 yıl kiralama formülü üzerinde duruluyor.