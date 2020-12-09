Göztepe sahasında Alanyaspor'u tek golle geçti

İzmir depremi nedeniyle oynanamayan Göztepe ile Aytemiz Alanyaspor arasındaki erteleme maçı oynandı. Ev sahibi maçı 1-0 kazandı.
Karşılaşmada ev sahibinin golü 70. dakikada Tripic'ten geldi.
Bu sonuçla birlikte Göztepe ligdeki puanını 18'e yükseltti. Alanyaspor ise üst üste 2. maçını kaybederek 23 puanda kaldı ancak zirvedeki yerini korudu.
Göztepe, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Rizespor ile karşılaşacak. Alanyaspor ise aynı haftada sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.
Süper Lig'de zirve;
(23) Alanyaspor
(23) Galatasaray
(23) Fenerbahçe
(19) Beşiktaş (1 maçı eksik)
"IRKÇILIĞA HAYIR" MESAJI
İzmir'deki deprem nedeniyle ertelenen müsabakanın seremonisine üzerinde "Irkçılığa hayır-No to racism" yazılı siyah tişörtlerle çıkan futbolcular başlama düdüğünden sonra yaklaşık 10 saniye hareketsiz kalarak alkışlarla Webo'ya destek verdi. Stattaki diğer sporcular ve tribünlerdekiler de futbolculara eşlik etti.
Müsabakayı İzmir'deki depremde enkazdan 91 saat sonra kurtarılan Minik Ayda, ağabeyi Atakan ve babaları Uğur Gezgin de izledi.
AC Milan stoper transferi için iki aday belirledi. Adaylardan birisi milli oyuncumuz Ozan Kabak oldu.
Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG-Başakşehir maçında mücadelenin dördüncü hakemi Sebastian Coltescu'nun Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunması geceye damga vurdu. Maç bu akşama ertelenirken Demba Ba'nın ırkçı hakeme verdiği tepki ise gündem oldu. Başarılı futbolcunun Coltescu'ya söyledikleri yayıncı kuruluşun kameralarına anbean yansıdı.
Pierre Webo'nun maruz kaldığı ırkçılıkla birlikte hakeme çıkışmasının ardından PSG'nin yıldızı Presnel Kimpembe çılgına döndü.
Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG-Başakşehir maçında, mücadelenin dördüncü hakemi Sebastian Coltescu'nun Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunması tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Irkçılığa karşı tek yürek olunurken bu olayın, karşılaşmanın orta hakemi Ovidiu Hategan'ın ilk vukuatı olmadığı ortaya çıktı. Detaylar haberimizde…
Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunan dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun iki hafta önce FIFA listesinden çıkarıldığı iddia edildi.
Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun altıncı haftasındaki PSG-Medipol Başakşehir maçının 14. dakikasında temsilcimizin yardımcı antrenörü Pierre Webo kırmızı kart gördü.