Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7234
  • 6,4662
  • 258.368
  • 97098.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Göztepe, Mehmet Topal ve Barış Alıcı'nın peşinde

Göztepe, Mehmet Topal ve Barış Alıcı'nın peşinde

Göztepe, Mehmet Topal ve Barış Alıcı'nın peşinde

Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon son hafta son düdüğe kadar yaşadığı düşme korkusunu yeni sezonda da yaşamamak için transferde güçlü bir kadro kurmaya çalışan Göztepe, Fenerbahçe'den ayrılan ön libero Mehmet Topal ve sarı-lacivertlilerin genç yıldız adayı Barış Alıcı'yı gündemine aldı.

Takıma saha içi ve dışında ağabeylik de yapacak tecrübeli bir yerli futbolcuyu kadrosuna dahil etmek isteyen Göz-Göz'de Başkan Mehmet Sepil'in 4 yıl Galatasaray, 2 yıl Valencia ve 7 sezon Fenerbahçe formalarını giyip A Milli Takım'ın önemli isimleri arasında yer alan 33 yaşındaki Mehmet Topal için nabız yokladığı ancak, "Kariyerime Avrupa'da devam etmek istiyorum" yanıtını aldığı öğrenildi.

Ligin en tecrübeli isimlerinden Mehmet Topal için eski kulübü Galatasaray'ın da devrede olduğu iddia ediliyor. Göztepe, Fenerbahçe'nin geçen sezon başında Altınordu'dan transfer ederek devre arasında Yeni Malatyaspor'a kiraladığı 22 yaşındaki sağ kanat Barış Alıcı için ise kiralama teklifine hazırlanıyor. Göztepe'de yabancılar Titi, Reis, Beto'dan sonra Poko da Türkiye'ye dönüp takıma katıldı. Borges'le yolları ayırmaya çalışan sarı-kırmızılılar, takımla Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki ilk etap çalışmalarına çıkan Arjantinli Grillo ve Fransız Ngando'ya ayrılmaları için resmi teklif götürdü. Yönetim, birer yıllık sözleşmeleri bulunan futbolculara yeni sezon ücretlerinin bir kısmını ödeyip sözleşmelerini feshetme teklifi yaptı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

ABD'de reyting rekoru kırdı
Murat Dalkılıç: Patron Hande, o ne derse o olur
Ahmet Kural'ın son hali görenleri şok etti!
Barış Arduç, Lübnan'dan ödülle döndü
Ezgi Eyüboğlu ile boşanan Kaan Yıldırım ihanet sorusuna cevap vermedi

Kaykay Show

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Ankara ikinci el otomobil fiyatlarını yerinde inceledik