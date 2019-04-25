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  3. Göztepe, Medipol Başakşehir'e 8 eksikle gidiyor

Göztepe, Medipol Başakşehir'e 8 eksikle gidiyor

Göztepe, Medipol Başakşehir'e 8 eksikle gidiyor

Spor Toto Süper Lig'de son 5 haftaya düşme hattında giren Göztepe, 30. haftanın açılış maçında cuma günü Medipol Başakşehir'e konuk olacak.

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Ligde 30. haftaya 27 puanla düşme hattının hemen üzerindeki Bursaspor'un 2 puan gerisinde 17. sırada giren Göztepe, ligde galip gelemediği 8 karşılaşmada sadece 2 puan alabildi. Son 4 müsabakayı 1-0'lık skorla kaybeden sarı-kırmızılı ekip ligde son 5 karşılaşmada gol atamadı.

Göztepe, lider Medipol Başakşehir'le saat 20.30'da başlayacak müsabakada 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak.

Göztepe'de eksik çok

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Yasin Öztekin, Lumor Agbenyenu, Nabil Ghilas, Lamine Gassama, Kadu, Adama Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin forma giyemeyecek.

Karşılaşma için dün İstanbul'a giden ve son çalışmasını burada yapacak Göztepe'de, Akhisarspor maçının ardından taraftarlarla tartışan ve son 2 haftada kadroda yer almayan Alpaslan Öztürk ve Halil Akbunar'ın maç kadrosunda olduğu öğrenildi.

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