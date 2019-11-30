Göztepe kaçtı, Fenerbahçe yakaladı

Süper Lig'de 13. hafta maçında Göztepe ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

Göztepe'nin gollerini 7. dakikada Andre Castro ve 63. dakikada Alpaslan Öztürk (penaltı) kaydetti. Fenerbahçe'nin golleri 44. dakikada Serdar Aziz ve 68. Garry Rodrigues'den geldi.

Bu beraberliğin ardından Fenerbahçe 22, Göztepe ise 17 puana ulaştı.

Fenerbahçe'de 61. dakikada sarı kart gören Nabil Dirar cezalı duruma düştü. İlk sarı kartını 57'de ikinci sarı kartını 90+1'de gören Luiz Gustavo da kırmızı kart gördü ve gelecek hafta oynama şansını kaybetti.

Süper Lig'de gelecek hafta Göztepe, Ankaragücü'ne konuk olacak. Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

FENERBAHÇE'DE YANAL'IN HAMLELERİ

Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçında konuk takım, geçen haftaya göre 3 farklı isimle sahada yer aldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, golsüz berabere kaldıkları BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşmasında şans verdiği Alper Potuk ve Tolga Ciğerci'nin yerine Garry Rodrigues ile Max Kruse'yi oynattı.

Sarı-lacivertli ekipte ilk açıklanan listede oynayacağı duyurulan ve kasığında bir sakatlığı bulunan Hasan Ali Kaldırım, takım arkadaşlarından önce ısınmaya çıktı. Daha sonra soyunma odasına giden Hasan Ali Kaldırım'ın yerine Deniz Türüç oynadı. Deniz Türüç 7 maç sonra kendisine ilk 11'de şans buldu. Sarı-lacivertli ekipte ligde en son 7. haftada Antalyaspor karşısında forma giyen Kruse, 5 maç aradan sonra tekrar formasına kavuştu. Sakatlığı nedeniyle geçen hafta forma giyemeyen Vedat Muric de Göztepe karşısında yedek soyundu.

GÖZTEPE'DE İKİ DEĞİŞİKLİK

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, Fenerbahçe karşısında geçen hafta 1-0 kazandıkları Aytemiz Alanyaspor maçının ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti. Savunmada Wallace Reis'in yerine cezasını tamamlayan Alpaslan Öztürk forma giyerken, Marcio Mossoro'nun yerine de Stefano Napoleoni mücadele etti.

MAX KRUSE DEĞERLENDİREMEDİ

Fenerbahçe karşılaşmaya hızlı başladı. Maçın 3.dakikasında kontratağı iyi değerlendiremeyen Max Kruse, 5. dakikada da net bir fırsatı değerlendiremedi. Sağ kanattan Luiz Gustavo'nun yaptığı ortada ceza alanı içindeki Kruse'nin kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

ANDRE CASTRO GOLÜ BULDU

Max Kruse'nin değerlendirmediği fırsatların hemen ardından Göztepe golü buldu. Maçın 7. dakikasında savunma oyuncularından seken topla ceza alanı dışında buluşan Castro'nun şutunda, direğe de çarpan meşin yuvarlak kaleci Altay'a rağmen ağlarla buluştu ve Göztepe öne geçti.

SERDAR AZİZ İLK YARI EŞİTLEDİ

Karşılaşmanın ilk yarısında hem Göztepe hem de Fenerbahçe tehlikeli ataklar geliştirdi. Mücadelenin ikinci golü ilk yarının sonra ermesine kısa bir süre kala geldi. Maçın 44. dakikasında sol kanattan Emre Belözoğlu'nun kullandığı köşe atışında ceza alanı içindeki Serdar Aziz, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Bu golün ardından soyunma odasına eşitlikle gidildi.

GÖZTEPE İÇİN PENALTI AMA KAÇTI!

Kaşrılaşmanın ikinci yarısında unutulmayacak pozisyonlar yaşandı. Maçın 55. dakikasında Sol kanattan ceza sahasına giren Soner, Luiz Gustavo'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Abdülkadir Bitigen, VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını işaret etti. Alpaslan'ın kullandığı penaltı atışında kaleci Altay gole izin vermedi. Altay oyunu eliyle hızlıca başlattı. Mücadelenin 58. dakikasında Victor Moses topu ağlara gönderdi. Ancak VAR Hakemi Fırat Aydınus'un uyarısı sonra orta hakem Abdülkadir Bitigen kenara geldi ve pozisyonun başlangıç anını izledi. Kaleci Altay Bayındır'ın penaltı vuruşunda çizgiyi topa vurulmadan terk ettiğini söyleyen Abdülkadir Bitigen, penaltının tekrarlanmasını istedi. Topun başına bir kez daha geçen Alpaslan, 63. dakikada meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve Göztepe'yi 2-1 öne geçirdi.

GARRY RODRIGUES SAHNEYE ÇIKTI

Göztepe maçta ikinci kez öne geçmesine rağmen Fenerbahçe oyundan kopmadı. Golü düşünen Fenerbahçe'de 68. dakikada Max Kruse'nin ortasını Vedat Muriqi kafayla indirdi, Garry Rodrigues ise kale önünde topu ağlara gönderdi.

OZAN TUFAN DİREĞE TAKILDI!

Maçta 2-2'lik beraberliğin ardından iki takım da beraberliği kabul etmeyen bir görüntü sergiledi. Hem Göztepe hem de Fenerbahçe, galibiyet golünü düşünerek rakip kaleye etkili gitmeye çalıştı. Ancak iki takım da fırsatları değerlendiremedi. Maçın 86. dakikasında Ferdi Kadıoğlu'nun kullandığı köşe vuruşunda Ozan Tufan kafayı vurdu ancak top direkten döndü. Göztepe'de ise Deniz Kadah 90+3. dakikada topu ağlara gönderdi ama bu gol ofsayt gerekçesiyle değer kazanmadı. Kalan bölümde başka gol olmayınca puanlar paylaşıldı.

(Sporx)