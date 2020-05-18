Göztepe iç transferde bu hafta futbolcularıyla masaya oturacak

Beto, Castro, Titi, Berkan, Atınç, Napoleoni, Atakan, Soner ve Serdar'ı kadroda tutmak isteyen sarı-kırmızılılar, futbolculara gelen teklifler nedeniyle elini çabuk tutmaya çalışacak, Oyuncularının aklının çelinmesini istemeyen Başkan Mehmet Sepil'in 10 gün içinde bu isimlerin birçoğu ile anlaşma sağlayacağı vurgulandı.
Özellikle yerli oyuncuların alacakları ücretlerde fedakarlık yapmayı kabul etmesi de Göztepe'nin elini güçlendirdi. Yabancı futbolcuların ise pandemi nedeniyle başka ülke ya da şehirlere gitmeye sıcak bakmadıkları öğrenilirken, yönetimin iskelet kadroyu büyük ölçüde koruyacağı bildirildi. Dış transferde de kısa süre içinde stratejisini belirleyecek Göztepe'nin genç futbolculara da yönelmesi bekleniyor.
Koronavirüs salgını sebebiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, bazı branşlarda küçülme kararı alınacağını geçtiğimiz hafta divan kurulu toplantısında dile getirmişti. Sarı-Lacivertlilerin daralmaya gideceği branşlardan biri de basketbol. Fransız basını, Nando de Colo'nun, yönetimin maaş indirimi teklifini kabul etmeyeceğini ve takımdan ayrılacağını yazdı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Kulüpler Birliği Vakfı, video konferans aracılığıyla saat 14:00'te toplantı yapacak.
Aytemiz Alanyaspor'un milli futbolcusu Efecan Karaca, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak istediklerini söyledi.
Beşiktaş'ın transferde gözde ismi Aytemiz Alanyasporlu sol bek Fabrice N'Sakala için eski hocası Mesut Bakkal'dan çarpıcı açıklamalar geldi.
Beşiktaş, Vitesse'yle sözleşmesi biten Hollandalı oyuncu Bryan Linssen'le anlaşmaya vardı. Sağ kanatta oynayan 29 yaşındaki Linssen bu sezon ligde 14 gol ve 6 asistle oynadı.
Feyenoord altyapısında hocalık kariyerine başlayan 39 yaşındaki isim yardımcı antrenör olarak düşünülüyor. 1 ay önce başlayan görüşmeler olumlu şekilde devam ediyor.
Fenerbahçe, Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Mert Hakan Yandaş içi bastırıyor. Başarılı futbolcu, Sarı-Lacivertlilere “Galatasaray'a söz verdim. Haziran ayının sonuna kadar bekleyeceğim ama anlaşmaya uymazlarsa sizinle görüşeceğim” dedi.