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Göztepe, Hugo Rodallega ile anlaşmak üzere

Göztepe, Hugo Rodallega ile anlaşmak üzere

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe dış transferde önemli hamleler gerçekleştirmeye başladı.

Golcü transferinde birçok ismi gündemine alan sarı-kırmızılıların, Trabzonsporlu Hugo Rodallega ile anlaşma aşamasına geldiği ifade edildi. Bordo-mavililerle sözleşmesi sona eren Kolombiyalı futbolcunun İzmir'e gelip Başkan Mehmet Sepil ve teknik direktör Tamer Tuna ile buluştuğu iddia edildi. Akhisarspor'da oynadığı dönem İzmir'de yaşayan Rodallega'nın Göztepe'ye gelmeye oldukça sıcak baktığı bildirildi. 

Diğer Ege ekibi Denizlispor'un da ciddi şekilde ilgilendiği 33 yaşındaki forvet için Göz-Göz'ün bir adım önde olduğu vurgulandı. Transfer mesaisinin büyük çoğunluğunu Rodallega'ya harcayan Göztepe yönetiminin alternatif olarak Eren Derdiyok ismini de masaya yatırdığı ileri sürüldü. En son Galatasaray forması giyen gurbetçi futbolcuyu B planı olarak düşünen Göztepe'nin bu hafta içinde forvet transferini resmiyete dökeceği kaydedildi. Göztepe'nin listesinde Beşiktaşlı Umut Nayir ve Polonyalı Artur Sobiech de bulunuyor.

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