Göztepe, Hassane Bande ile her konuda anlaşma sağladı

Bu hafta Boşnak sol bek Dzenan Burekovic'le sözleşme imzalayıp Legia Varşova takımının tecrübeli orta sahası Domagoj Antolic ile prensip anlaşmasına varan sarı-kırmızılılar, Burkino Fasolu kanat oyuncusu Hassane Bande'nin de işini bitirdi. Geçen sezonu İsviçre'nin Thun takımında geçiren ve bonservisi Ajax'ta olan 22 yaşındaki futbolcuyla her konuda anlaşma sağlandı. Ajax'la yapılan görüşmelerde Bande'nin 1 yıl kiralanacağı bildirildi.
Kaleci arayışlarını da son sürat sürdüren Göztepe'nin İspanyol Fabri ya da İranlı Abedzadhe'den birini renklerine bağlayacağı ifade edildi. Göz-Göz, ilk tercihi olan Fabri'yi ikna etmeye çalışırken, deneyimli eldivenin henüz uzlaşmaya yanaşmadığı ifade edildi. Bunun üzerine Portekiz'in Maritimo takımında oynayan 27 yaşındaki Abedzadhe'ye yönelen yönetimin, İranlı file bekçisinden olumlu yanıt aldığı öğrenildi. Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de takıma geç katılan orta saha Poko'nun mücadelede forma giymesi zor. Sakat oyuncusu bulunmayan Göztepe'de koronavirüs testi pozitiften negatife dönen, karantina süreci biten yeni transfer golcü Ndiaye'nin de kadroda olması bekleniyor.
Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, 31 yaşındaki sol kanat oyuncusu Nacer Chadli ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Başarılı futbolcu, Turuncu-Lacivertlilerde 11 numaralı formayı giyecek.
Fenerbahçe, büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak beklediği verimi alamadığı Miha Zajc'ı Genoa'ya gönderiyor. İtalyan basını, iki ekibin transferde el sıkıştığını yazdı.
Fenerbahçe'de daha önce gözden çıkarılan Zanka, UEFA Uluslar Ligi'ndeki performansıyla adeta göz kamaştırdı. Tecrübeli stoper, teknik direktör Erol Bulut'un göreve başlamasıyla da kadroya döndü.
Trabzonspor, Süper Lig'in ilk haftasında üç gün sonra karşılaşacağı Beşiktaş maçı öncesi 3 futbolcusundan gelen sakatlık haberiyle sarsıldı. Bordo-Mavililerde Trondsen, Marlon ve Pereira, dev maçta forma giyemeyecek.
Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında evinde Ege derbisinde Yukatel Denizlispor'la karşı karşıya gelecek Göztepe, transferde hız kesmiyor.
Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürürken, bordo-mavili kulüple olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen Manuel da Costa takım arkadaşlarıyla vedalaştı.