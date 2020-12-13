Göztepe, hakem Özgür Yankaya'ya isyan etti

Göztepe'nin resmi sosyal medya hesabı Yankaya'ya yönelik, "Görevli olarak geldi, görevini yaptı ve gitti" ifadelerini kullandı. Taraftarlar da sosyal medya üzerinden Özgür Yankaya'ya isyan etti. Teknik Direktör İlhan Palut, son dakikada Göztepe aleyhine çalınan penaltıya anlam veremediklerini söyledi.
Genç teknik adam, "Çalınan penaltıya hiçbir şekilde anlam veremedik. Maçın içinde öyle bir atmosfer hissettik ki, VAR'a gidileceği zaman bile kararların lehimize olmayacağını anladık. Penaltı pozisyonunu defalarca izledim. Penaltının neden verildiğini halen anlamış değilim. Böyle basit penaltı kararının ardından VAR'a gidilmesi gerekiyordu. Beklentimiz VAR hakemlerinin devreye girmesiydi. Elbette maçlar kazanılır ya da kaybedilir ama oyuncuların emekleri basit bir düdükle boşa gidemez" dedi.
Karşılaşmayı da yorumlayan İlhan Palut, "Maçın ilk yarısına baktığımız zaman dengeli giden bir oyun vardı. Rakibimize pozisyon vermediğimiz bir devrenin son saniyesinde golü yedik ve ilk yarıyı yenik kapattık. İkinci devrede beraberlik ararken skor 2-0 oldu. Ardından oyuncularım müthiş bir mücadele ortaya koyup dengeyi getirdi. Kaybetmek üzücü. Ancak oyuncularımızın maçı bırakmama duygusu çok önemliydi, bizim için artı olan durumdu. Konsantre olmamız gereken bir kupa maçımız var. Yeniden çıkışa geçeceğiz" diye konuştu.
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