  • $5,8434
  • 6,6064
  • 250.912
  • 91.154
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
13 Haziran 2019 Perşembe 13:57 | Son Güncelleme: 13 Haziran 2019 Perşembe 13:57

Göztepe, eski stoperi Milos Kosanovic'e teklif götürdü

Göztepe, eski stoperi Milos Kosanovic'e teklif götürdü

Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımından orta saha oyuncusu Manuel Fernandes için temaslarını sürdüren Süper Lig ekibi Göztepe, eski stoperi Milos Kosanovic'e teklif götürdü.

İddialı bir kadro kurmayı planlayan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Tamer Tuna'nın geçen sezon kiralık olarak forma giyen Sırp savunmacıyı yeniden takımda görmek istediğini yönetime bildirdiği öğrenildi. Deneyimli oyuncu Belçika medyasına yaptığı açıklamada Göztepe'den teklif aldığını doğruladı. 

Birleşik Arap Emirlikleri'nde de transfer teklifleri aldığını ifade eden Kosanovic, Türkiye'deki ortamı oldukça özlediğini dile getirdi. Göztepe'de dönmeye sıcak bakan 29 yaşındaki stoper 2017-2018 sezonunda sarı-kırmızılı formayı 22 lig maçında terletmişti. Geçen sene ise Belçika'nın Standard Liege takımında 22 müsabakaya çıkan Kosanovic 1595 dakika süre aldı. Kosanovic, Sırbistan Milli Takımı'nın da formasını terletti.

14 HAZİRAN COŞKUSU

Göztepe yarın kuruluşunun 94'üncü yıldönümünü kutlayacak. Gelenekselleşen organizasyonda taraftarlar akşam saatlerinde Güzelyalı Sahili'nde toplanacak. Saatler 22:00'yi gösterdiğinde ise binlerce meşale yanacak ve havai fişek gösterileri gerçekleşecek. Kutlamalara Başkan Mehmet Sepil ve yönetim kurulu üyeleri de katılacak.

´Türkiye, F35 Yerine J-31´i Ve Su-57´yi Alabilir´

<p>ABD´nin S-400 anlaşması üzerinden Türkiye´ye F-35 şantajı devam ederken, F-35 muadili savaş uçakl

´Türkiye, F35 Yerine J-31´i Ve Su-57´yi Alabilir´

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Antalya'da beş yıldızlı otellerin yanıbaşında çardakta tatil

ESA'dan asteroit uyarısı

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.