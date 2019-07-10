Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7477
  • 6,4529
  • 256.977
  • 97099.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Göztepe, Eren Derdiyok ile anlaştı

Göztepe, Eren Derdiyok ile anlaştı

Göztepe, Eren Derdiyok ile anlaştı

Göztepe, Galatasaray’la sözleşmesi sona Eren Derdiyok’u kadrosuna kattı.

Göztepe, tecrübeli golcü Eren Derdiyok ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı.

GÖZTEPE RESMEN DUYURDU

“Son olarak Galatasaray’da forma giyen 1988 doğumlu oyuncu Eren Derdiyok’la 2+1 yıllık sözleşme imzaladık.

Basel altyapısında forma giydikten sonra yine aynı takımda profesyonel futbol yaşantısına başlayan Eren daha sonra Bayer 04 Leverkusen takımına transfer oldu. Bayer 04 Leverkusen takımından  Hoffenheim'a  transfer olan Eren 2013-2014 sezonunda tekrar Bayer 04 Leverkusen takımında kiralık oynadı.  Golcü oyuncu ülkemizde ise Kasımpaşa ardından Galatasaray formalarını giydi.

Eren’e Göztepe’mize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.”

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Şeyma Subaşı bunu beklemiyordu! Rakam ortaya çıktı...
Sosyal medyada bunu yaptı! Olay paylaşım
Demet Akalın sahne kıyafeti ile ezber bozdu
Adriana Lima ve Emir Uyar aşkı kanıtlandı
Neslihan Atagül-Kadir Doğulu çiftinden romantik kutlama
<p>15 Temmuz darbe girişimi gecesi en kritik noktalarda Haber Ajansı ekiplerinin kameraları kayıttay

15 Temmuz Gecesinin Kameralara Yansıyan En Çarpıcı Anları!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Emekliye ek ödeme müjdesi! İade 2 kat olacak

Almanya'daki Diyanet Merkezi bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı